BTOB徐恩光、李旼赫、任炫植、Peniel與新成立公司簽約，「團體活動優先」

BTOB全員（徐恩光、李旼赫、李昌燮、任炫植、Peniel、陸星材）在與CUBE娛樂結束合約後另尋經紀公司，今（18）日有最新消息，其中的徐恩光、李旼赫、任炫植與Peniel與新成立公司簽約。

徐恩光、李旼赫、任炫植與Peniel今對外表示已與新公司簽訂合約，將積極展開活動。而這所新公司尚公開名字，該公司解釋會和演藝界各領域專家組成專門小組，會依次公布公司名稱等事項，並強調所有成員都有強烈的意志繼續完整體活動，「團體活動優先，會全力支援」。

BTOB上月與所屬公司CUBE娛樂合約到期，‎結束了11年的同行‎，先是李昌燮簽約了Fantagio‎，今（18）日輪到徐恩光、李旼赫、任炫植與Peniel四人共行，聽到消息粉絲、網友都很替BTOB開心、感動於他們的團魂。而尚未和任何公司簽約的陸星材呢？大家並不擔心，都猜測他會去演員公司，並且好奇落腳哪一家、期待他未來演技活動發展越來越好。



還有，由於BTOB商標權在CUBE手裡，BTOB成員們近日才‎化用粉絲「MELODY」之名「TO.MELODY」推出2024年年曆，向MELODY堅定團體不會解散的心意，究竟「BTOB」會改成什麼名字？外界也非常好奇。如果提到演藝圈先例，BEAST離開CUBE後，以BEAST最後一張專輯《Highlight》為名，更名Highlight；Brave Girls離開Brave娛樂後，以粉絲替他們取的縮寫「BBGIRLS」為名（「브」레이「브」「걸스」）。

▼「TO.MELODY」年曆宣傳片



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