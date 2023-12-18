爆笑古裝韓劇《婚禮大捷》喜劇演技有突破！路雲演活處男，相信一見鍾情～

Viu Original原創愛情喜劇《婚禮大捷》即將迎來結局篇，沈炡㥥（路雲 飾）和鄭順德（趙怡賢 飾）確認了彼此的情感後，順德的奶奶卻發現了二人的關係，更以此要脅炡㥥為自己效力；炡㥥忍痛與順德劃下界線，更謊稱已經不再愛慕對方⋯⋯劇集將於聖誕節在「黃Viu煲劇平台」播出大結局，香港觀眾萬勿錯過！

劇評家激讚表現亮眼

路雲在《婚禮大捷》飾演成婚當日即成鰥夫的沈炡㥥，他不只禁慾八年，性格更變得鬱悶易怒，直到遇上寡婦鄭順德（趙怡賢飾）才再嚐戀愛滋味，也令他漸漸打開個心房。



早前路雲曾在訪問透露，沈炡㥥是個憤世嫉俗、不懂與人相處的天才，但是也有可愛的一面，為此他在劇中盡力賣萌，更特地增肥三公斤，希望讓炡㥥一角變得親民貼地！他的努力也被大眾看在眼裡，韓國人最受歡迎劇評家之一鄭德賢也在節目上點名激讚他表現亮眼：「《婚禮大捷》中的路雲也是不得不稱讚，他在這次史劇表演的過程中，一下子拓闊了自己的演技範圍；其實只看臉蛋的話，他不是非常養眼嗎？他甚至把演技融入，的確做得很好。」



鍾情小型婚禮

早前路雲和趙怡賢接受Viu專訪大玩快問快答，有別於劇中角色從友到愛，二人不約而同認為一見鍾情更令人心動，路雲更進一步表示朋友不能成為戀人：「對我來說朋友的標準很高，朋友真的非常珍貴，如果朋友向我告白，我會馬上問他『你有甚麼事嗎』。」



他亦笑言比起盛大婚禮，更傾向於簡而精：「我覺得辦大型婚禮很有壓力，要去跟很多人打招呼，所以只跟家人一起辦不是更好嗎？」



Viu Original原創韓劇《婚禮大捷》講述「最年輕狀元」沈炡㥥（路雲飾）被公主相中成為附馬，可是大婚當天未婚妻突然去世，於是他以鰥夫身份生活了八年，期間不但仕途受阻，還必須強制守貞，令他生不如死！某天王上命他在三個月內促成三位怨女出嫁，成事的話更會還他單身，因此他聯手年輕寡婦、漢陽最強媒婆鄭順德（趙怡賢飾）為敗犬女王牽起紅線，由此鬧出一個又一個笑話，鰥夫和寡婦組合也在相處中擦出愛火！劇集將於12月25日晚上10時在‎「黃Viu」播出大結局，香港觀眾亦可免費收看《轉角浣紗街》、《犬系戀人》、《烈女朴氏契約結婚傳》等Viu Original原創劇，一網打盡亞洲人氣劇集。

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