BTOB徐恩光、李旼赫、任炫植、Peniel与新成立公司签约，「团体活动优先」

BTOB全员（徐恩光、李旼赫、李昌燮、任炫植、Peniel、陆星材）在与CUBE娱乐结束合约后另寻经纪公司，今（18）日有最新消息，其中的徐恩光、李旼赫、任炫植与Peniel与新成立公司签约。

徐恩光、李旼赫、任炫植与Peniel今对外表示已与新公司签订合约，将积极展开活动。而这所新公司尚公开名字，该公司解释会和演艺界各领域专家组成专门小组，会依次公布公司名称等事项，并强调所有成员都有强烈的意志继续完整体活动，「团体活动优先，会全力支援」。

BTOB上月与所属公司CUBE娱乐合约到期，‎结束了11年的同行‎，先是李昌燮签约了Fantagio‎，今（18）日轮到徐恩光、李旼赫、任炫植与Peniel四人共行，听到消息粉丝、网友都很替BTOB开心、感动於他们的团魂。而尚未和任何公司签约的陆星材呢？大家并不担心，都猜测他会去演员公司，并且好奇落脚哪一家、期待他未来演技活动发展越来越好。



还有，由於BTOB商标权在CUBE手里，BTOB成员们近日才‎化用粉丝「MELODY」之名「TO.MELODY」推出2024年年历，向MELODY坚定团体不会解散的心意，究竟「BTOB」会改成什么名字？外界也非常好奇。如果提到演艺圈先例，BEAST离开CUBE后，以BEAST最后一张专辑《Highlight》为名，更名Highlight；Brave Girls离开Brave娱乐后，以粉丝替他们取的缩写「BBGIRLS」为名（「브」레이「브」「걸스」）。

▼「TO.MELODY」年历宣传片



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