離開CUBE的BTOB李昌燮與Fantagio簽約！親筆信告知粉絲：「團體活動優先，成員們也會有好消息」

22日，Fantagio 方面表示：「在與李昌燮進行深入對話和討論後，最終簽訂專屬合約。爲了讓李昌燮在多種體裁中活躍活動，我們將全力支持他。」

雖然經紀公司有所改變，但 BTOB 的組合活動仍會繼續。Fantagio 也表示：「李昌燮對組合活動有著堅定的意志，為了今後組合活動能夠優先進行，將會協調並支援。」

李昌燮當天也在自己的 IG 上傳手寫信，向粉絲們傳達與 Fantagio 簽約的消息。他說：「經過深思熟慮之後，我決定在 Fantagio 公司開始了新的旅程。成員們也會馬上傳來好消息的，請再稍等一下。」



接著，他補充道：「我們會永遠在一起，所以請不要擔心。以後也會把團體活動放在首位進行活動，還有正在計劃的活動，希望大家以後也能多多支持和喜愛。還有對我的選擇給予支持的成員們，非常感謝、愛你們，以後也要一直在一起。」表達對成員們的愛意。

而 BTOB 今年與 CUBE 娛樂討論第二次續約，但最終未能續約，成員們也離開一起合作11年的 CUBE。CUBE 方面當時表示：「雖然CUBE和BTOB的緣分很遺憾在這裡結束了，但是我們會真心支持擁有無窮無盡可能性的BTOB成員們的新成長和閃耀的未來。」



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞