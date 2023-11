就是那麼好的BTOBㅠㅠ 不能用「BTOB」就改「TO.MELODY」獨立發行年曆

BTOB六名成員徐恩光、李旼赫、李昌燮、任炫植、Peniel、陸星材本月初正式結束和CUBE娛樂結束合約,雖然成員都有共識團體不會解散,但能否繼續使用「BTOB」之名不太樂觀。

近日BTOB做了件讓粉絲相當感動的事,就是獨立發行年曆。年曆隻字未提或許也不能提「BTOB」,他們改掛名「TO.MELODY」,「MELODY」就是BTOB的粉絲名。他們沒有公司幫忙宣傳,僅靠成員個人社交帳號,還有製作及販售的通路EVERLINE,EVERLINE推特上相關的宣傳文罕見的湧入近萬次轉發。年曆主題也相當有趣叫「YA-CHIC」諧音宵夜(夜宵),預告片可見成員們和各種食物合照,整個年曆的包裝還是炸雞外帶盒!創意十足令人眼睛為之一亮。



能否能爭取「BTOB」商標權未知,成員們目前僅也僅有‎李昌燮確定有新東家Fantagio‎,在這種時期,BTOB成員們還堅持推出年曆並將名字暫稱「TO.MELODY」,MELODY都被BTOB的心意大受感動,甚至路人網友們也是!雖然仍有網友覺得沒辦法用原來的名字很可惜,但也有人認為乾脆叫「TO.MELODY」也很好。

另外,稍早壽星李旼赫開直播,言談中向MELODY承諾「正努力帶來好消息」。



“I also want to bring you good news as soon as possible.. We are really working hard, we are really doing our best~

We are working hard to bring you good news, so please wait a little longer.."++#BTOB #LEE_MINHYUK #HUTA #비투비 #이민혁 #허타람찌