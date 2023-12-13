果然是現實兄妹！「樂童音樂家」李燦赫＆李秀賢機場照離超遠，網友：「兩人中間可以容下TREASURE」

《2023亞洲明星盛典》（Asia Artist Award）將在14日於菲律賓舉行，出席的藝人們都在今日早上從仁川機場飛往菲律賓。

AKMU（樂童音樂家）也會出席這次的典禮，結果...兄妹倆一早的機場照，就立即在網路引發熱烈討論。照片中，李燦赫和李秀賢離超～級～遠，讓網友紛紛表示：「生平第一次看到的出國照構圖」、「一起走就不錯了」、「因爲離得太遠了，所以更搞笑」、「還在同一個鏡頭，感覺有做點努力」、「他們倆中間感覺還能容下TREASURE」、「任誰看都是兄妹」、「因爲是兄妹，所以即使分開走也沒有不和之說，這是優點啊」、「社交距離不是已經結束了嗎」等等。



沒想到照片還有後續，兩人抵達菲律賓之後，竟然還是一前一後分開走，又再次引發熱烈討論，果然是現實兄妹啊 XD

而李燦赫和李秀賢日前一起擔任KBS音樂脫口秀節目《The Seasons》的主持人，節目中兩人也是常吵吵鬧鬧！此外，他們還拍攝自製綜藝《所有人的兄妹》，每集都會有不同的主題，要讓兄妹倆一起去完成，有興趣的朋友可以去看看噢！



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