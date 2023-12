果然是現實兄妹！「樂童音樂家」李燦赫＆李秀賢機場照離超遠，網友：「兩人中間可以容下TREASURE」

《2023亞洲明星盛典》(Asia Artist Award)將在14日於菲律賓舉行,出席的藝人們都在今日早上從仁川機場飛往菲律賓。

AKMU(樂童音樂家)也會出席這次的典禮,結果...兄妹倆一早的機場照,就立即在網路引發熱烈討論。照片中,李燦赫和李秀賢離超~級~遠,讓網友紛紛表示:「生平第一次看到的出國照構圖」、「一起走就不錯了」、「因爲離得太遠了,所以更搞笑」、「還在同一個鏡頭,感覺有做點努力」、「他們倆中間感覺還能容下TREASURE」、「任誰看都是兄妹」、「因爲是兄妹,所以即使分開走也沒有不和之說,這是優點啊」、「社交距離不是已經結束了嗎」等等。



沒想到照片還有後續,兩人抵達菲律賓之後,竟然還是一前一後分開走,又再次引發熱烈討論,果然是現實兄妹啊 XD

AKMU really said don't cross the line bro.#AKMU #AAA2023inPH pic.twitter.com/JtQBfomHVc