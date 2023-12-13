果然是现实兄妹！「乐童音乐家」李灿赫＆李秀贤机场照离超远，网友：「两人中间可以容下TREASURE」

《2023亚洲明星盛典》（Asia Artist Award）将在14日於菲律宾举行，出席的艺人们都在今日早上从仁川机场飞往菲律宾。

AKMU（乐童音乐家）也会出席这次的典礼，结果...兄妹俩一早的机场照，就立即在网路引发热烈讨论。照片中，李灿赫和李秀贤离超～级～远，让网友纷纷表示：「生平第一次看到的出国照构图」、「一起走就不错了」、「因爲离得太远了，所以更搞笑」、「还在同一个镜头，感觉有做点努力」、「他们俩中间感觉还能容下TREASURE」、「任谁看都是兄妹」、「因爲是兄妹，所以即使分开走也没有不和之说，这是优点啊」、「社交距离不是已经结束了吗」等等。



没想到照片还有后续，两人抵达菲律宾之后，竟然还是一前一后分开走，又再次引发热烈讨论，果然是现实兄妹啊 XD

而李灿赫和李秀贤日前一起担任KBS音乐脱口秀节目《The Seasons》的主持人，节目中两人也是常吵吵闹闹！此外，他们还拍摄自制综艺《所有人的兄妹》，每集都会有不同的主题，要让兄妹俩一起去完成，有兴趣的朋友可以去看看噢！



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