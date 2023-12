果然是现实兄妹！「乐童音乐家」李灿赫＆李秀贤机场照离超远，网友：「两人中间可以容下TREASURE」

《2023亚洲明星盛典》(Asia Artist Award)将在14日於菲律宾举行,出席的艺人们都在今日早上从仁川机场飞往菲律宾。

AKMU(乐童音乐家)也会出席这次的典礼,结果...兄妹俩一早的机场照,就立即在网路引发热烈讨论。照片中,李灿赫和李秀贤离超~级~远,让网友纷纷表示:「生平第一次看到的出国照构图」、「一起走就不错了」、「因爲离得太远了,所以更搞笑」、「还在同一个镜头,感觉有做点努力」、「他们俩中间感觉还能容下TREASURE」、「任谁看都是兄妹」、「因爲是兄妹,所以即使分开走也没有不和之说,这是优点啊」、「社交距离不是已经结束了吗」等等。



没想到照片还有后续,两人抵达菲律宾之后,竟然还是一前一后分开走,又再次引发热烈讨论,果然是现实兄妹啊 XD

