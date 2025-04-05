金賽綸和金寶羅&李秀賢擁金三角友誼，金寶羅道別過世49日的她：下雨了不要摔倒，傻瓜快收信

金賽綸2月16日猝逝，今4月5日是她離開的第49天。在韓國人喪禮文化中，「49日」相當重要，象徵著真正要和故人道別，金賽綸生前的圈內好友金寶羅首次公開悼念她。

「你11歲，我16歲，在選秀現場第一次見到的你，不知道有什麼好神奇的，在旁邊嘰嘰喳喳地聊了一下子。後來成為國中生的你，成為高中生的你，突然開車過來的你。因為你喜歡收信，就算不是生日也寫，不管是簡訊還是手寫信，寫信給你都滿有趣的，看到相簿，我才發現這個時候我是這樣的感性啊顆，非常討厭寒冷的老么啊，偏偏下雨了，不要摔倒，傻瓜啊，快收信吧。」

金寶羅限時動態小小的字那麼寫著，原來她右下角拍的是簡訊一影，大概寫道：「9月與8月相比真是……／秋天的到來，全身……／19歲金韶綸的情況／流汗又黏膩又煩悶……／就算這樣還是勉強呵……」她寫的「金韶綸」（김조론）可能是她對金賽綸（김새론）的暱稱。



金寶羅還發了一則她和金賽綸同框的影片寫「顧說話連飯都不吃的韶綸，現在吃完飯再說話吧(?)」。



金賽綸生前和金寶羅、AKMU樂童音樂家李秀賢相當要好，彼此會在IG上互動曬友誼，2021年也一起出現在節目《獨立萬歲》，金賽綸和金寶羅到李秀賢家做客，李秀賢透露他們有三人群組，上頭分享了彼此住家的大門密碼。2022年金賽綸酒駕時，金寶羅由於前一天IG曬了與金賽綸合照，一度被誤會是金賽綸出事時身旁的副駕。



金賽綸過世後，金寶羅與李秀賢都被媒體目擊到過金賽綸靈堂悼念，媒體也翻出三人互動懷念，知道她們交情的網友亦紛紛到金寶羅與李秀賢IG表達關心。金寶羅此次發文是在金賽綸過世後首次，還是在她離開第49日，更令人不捨。

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