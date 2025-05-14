AKMU李秀賢&金寶羅曬好姐妹情誼：金寶羅剛逢婚變，當時祝歌還是秀賢獻唱

《SKY Castle》演員金寶羅10日驚傳與因《怪奇大廈》結緣的導演趙巴倫離婚，婚姻短命僅維持11個月。昨（13）日金寶羅與好姐妹AKMU（樂童音樂家）李秀賢曬友誼，疑似在為婚變一事打氣。

*回顧報導：

‎〈金寶羅結婚11個月閃離！與趙巴倫導演《怪奇大廈》結緣戀愛三年、去年6月婚禮，「性格不合」好聚好散〉

金寶羅10日被媒體爆料與趙巴倫完成離婚手續，其經紀公司後來證實。而金保羅當日IG一如往常發文、發限時動態，發出自己出席全州國際電影節的照片，底下不少粉絲留言替她打氣「辛苦了」、「不要在意別人說什麼，這是你的生活」、「離婚不是一切的結束，你值得幸福且繼續閃耀」等等。



昨13日她的好姐妹AKMU李秀賢限時動態發了自己吹蒲公英的照片，並tag金寶羅，金寶羅轉發寫「無論何時」加上牽手emoji。從照片與文字猜測，這對好姐妹可能是出門玩玩散散心。



而回顧金寶羅去年婚禮，獻唱祝歌的正是秀賢，似乎也呼應了好姐妹「無論何時」都在身邊的話語，友誼或許才是長久不變的。不過，兩人也曾遭遇友誼變故，同樣要好的金賽綸逝世，雙雙奔靈堂見姐妹最後一面，金寶羅在金賽綸過世49日不忍悲痛首次發文悼念。



헉 보라 오늘 결혼했구나

보라배우 결혼식에 수현이 축가

우린 제법 잘 어울려요 pic.twitter.com/5XCvxfr4mg — 똼구 (@_ddodams) June 8, 2024

*回顧報導：

‎〈金賽綸和金寶羅&李秀賢擁金三角友誼，金寶羅道別過世49日的她：下雨了不要摔倒，傻瓜快收信〉

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