嚴正化睽違20年開唱「吸星」李孝利、秀英、趙權、宋慧喬……「無緣的丈夫」房時爀還送咖啡車

曾是1990年代歌當紅歌手的嚴正化，上週末9日、10日於首爾綜合運動場舉行演唱會「邀請」，睽違了20年之久，許多歌手後輩、藝人朋友都化身她的小粉絲前往觀賞，連近日頗有話題的「差點成為丈夫」的房時爀都在！

嚴正化在自己IG分享了一段影片，很開心看到大家如此享受她的演唱會，影片人物相當華麗，是李孝利、少女時代秀英、《Biong Biong地球娛樂室》李恩智與2AM趙權！底下李孝利留言「比舞台上更搖擺」，李恩智留「不能不跳起來，最棒的演唱會」，趙權則說「我坐不住，最棒的演唱會」。



四人超嗨影片正來自趙權，趙權也在個人IG分享了後台與嚴正化的合影，他寫道：「Queen Diva就是『嚴正化』。」秀英也分享照片，「One and Only」短短幾個字強而有力。



「美麗（아름답다）這句話是因嚴正化而存在的，Ending credit韓國是只有姐姐能辦的到的舞台，看著姐姐總是受到鼓舞，我們都加油！！！」Girl’s Day珉雅後台激動抱住嚴正化，對嚴正化的喜愛滿溢。



Weki Meki金度妍（亦曾是限定團I.O.I成員）：「永遠的Diva @umaizing 嚴正化前輩 尊敬您。啊該睡了……意猶未盡。」



「去公演場的車裡聽著嚴正化姐姐的歌，路上聽了很多遍，這首真的很好聽，是我的感性……現場演唱ㅠㅠ 姐姐的聲音真的很聽ㅠㅠ 姐姐哭的時候我也是留著眼淚聽的……正化姐姐招牌抒情歌也是。」2NE1 Dara（Sandara Park朴山多拉）錄下了嚴正化演唱〈From Winter To Winter〉的舞台如此寫下。



《浪漫的體質》、《有益的欺詐》演員千玗嬉則是親吻嚴正化臉頰，她說：「承載著尊敬和愛。」《五個孩子》、《戀人》演員蘇有珍：「#嚴正花 就該寫成讀成 #Queen！！！太厲害了，太美了！一直在等她的演唱會！！！♡♡♡ 哭得很厲害，一起奔跑很幸福……#嚴正花演唱會 我愛你！！！！ #嚴正花！！！！！！！」



有趣的是，房時爀也來了，還送上咖啡車！房時爀不只是知名音樂人、HYBE創辦人、「BTS之父」，12年前曾大膽示愛嚴正化，說想和她拍《我們結婚了》引發熱議！近日由於嚴正化受邀BTS SUGA 的網路節目《SUCHWITA》，提到往事‎回應「早知道就去（《我們結婚了》）了」，再度引發討論。嚴正化po照片提到「來看演出讓我感到很踏實，能唱〈Come To Me〉（M.I.L.K.）很幸福～～^^」其實房時爀不僅是嚴正化粉絲，也以音樂製作人的身分和嚴正化合作。 就是因為準備演唱會上〈Come To Me〉一曲，嚴正化和房時爀重新以歌手和製作人見面了。



除了以上藝人，宋慧喬也發了拿著嚴正化螢光棒的照片，也被目擊人在現場跟著音樂站著揮舞螢光棒，金憓秀、諧星沈振華、模特兒李素拉也到場。

▼宋慧喬



▼李素拉



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