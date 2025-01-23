樂童音樂家李燦赫被爆新戀情：與大一歲女演員河智秀交往一年多，曾合作〈舞〉MV！YG回應內容能猜到

李燦赫前天才被爆分手，今天馬上爆出已有新戀情……YG的回應再次讓網友感慨：這部門的工作真輕鬆啊XD

據韓媒，兄妹音樂組合樂童音樂家的哥哥李燦赫已經和演員河智秀交往一年有餘，目前正在甜蜜戀愛中。李燦赫於2023年6月以企劃團體「李燦赫Video」身份推出首張專輯《雨傘》，河智秀為雙打歌之一〈舞〉拍攝MV擔任女主角、與李燦赫飾演一對戀人，兩人因此結緣並發展成戀人關係。



李燦赫出生於1996年，河智秀出生於1995年，擁有深邃大眼與精致美貌，兩人相差一歲。





對此，李燦赫的所屬公司YG娛樂回應：「藝人的私生活無法確認，敬請諒解。」

此前，21日曾傳出‎李燦赫與團體fromis_9成員李賽綸分手‎的消息。 對於這一傳聞，YG娛樂同樣以私生活為由保持沉默。

李燦赫於2012至2013年參加SBS選秀節目《K-pop Star》第2季，與妹妹李秀賢以二人組形式出場並奪得冠軍，隨後於2014年正式出道。 李燦赫為組合創作了〈200%〉、〈漫長的日子，漫長的夜晚〉、〈Love Lee〉等多首熱門歌曲，2022年推出首張個人專輯《ERROR》以個人歌手身份出道，並獲得好評。



河智秀於2018年出演Stella Jang的〈I GO〉MV，去年出演了AndNew的〈Wendy〉以及Rothy的〈Diamond〉MV，此後主要參與短片電影演出，並作為廣告模特展開活動。





▽李燦赫Video〈舞〉MV：



▽Stella Jang〈I GO〉MV：



▽AndNew〈Wendy〉MV：



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