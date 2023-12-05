金南佶：「因交通事故住院6個月，之後再也背不好台詞！」這後遺症竟然跟隨他30年之久～

演員金南佶作客YT頻道SUGA主持的《SUCHWITA》，言談中提到了自己歷經交通事故後所得到的後遺症，以及歷經低潮期的想法。

12月4日公開的《SUCHWITA》中邀請到演員金南佶作為嘉賓，透過MBC公開招募第31期而出道的演員金南佶，雖然透過招募順利出道，但卻因遭逢交通事故而無法順利進行演員活動。他表示當時通過招募被選上後，接受了為期6週左右的教育訓練，上課後載同期的同仁們回去時發生了交通事故。當時金南佶所開的車撞到了另一台車，狀況有點嚴重，而住院了六個月左右，那時他還得坐著輪椅移動。



金南佶還自嘲從那時候到現在，自己似乎都沒辦法背好台詞，不知道是不是當時車禍後的後遺症？別人後遺症大約3到4個月就好了，金南佶自嘲自己的車禍後遺症似乎延續了30年之久。SUGA也表達共鳴，說到自己小時候也曾歷經交通事故而痊癒，所以也因此常常背不好歌詞！？如果沒有提詞機的話，心臟會跳得很厲害很緊張。所以兩人的結論是「年輕時遭遇交通事故後遺症似乎都會延續30到40年喔～」



金南佶當時覺得通過了MBC的公開招募，一定有機會能成為明星，現在自己看來覺得這是不太正確的想法，他因車禍住院了六個月之久，看著同期演員們都在活動中，覺得自己正處於落後階段，也沒有感覺不好，但恢復健康之後的他卻歷經低潮期。



金南佶也提到，拍攝電影《海賊》時是對自己人生提問最多的時期，但那些問題都在《無賴漢》這部作品中得到解答。業界人士一看到《海賊》的劇本就覺得這角色與金南佶一模一樣，而他自己也想到外面去玩一玩，於是某天去到拍攝現場，似乎所有的工作人員與演員們都只盯著他看，似乎是有種「就看你能夠怎麼演」這樣等著瞧的感覺。



那時金南佶連步出宿舍都覺得害怕，所以他當時真的好想媽媽，到此為止的這種話都已經在嗓子裡打轉，但他的身邊有很多好人，當時很多人對他說好聽的話，他卻一句都聽不進去，就這樣硬撐著堅持了下來。當時自己的壓力以及演技都面臨進退兩難的時候，只因正在拍攝《無賴漢》時的全道嬿姊以及朴誠雄哥，幫助金南佶突破了困境。



金南佶憶起當時前輩們，並未向他提起他的苦惱，而是靜靜的看著他，問他「你該不會繼續這樣演下去吧？」接著以自身經驗告訴金南佶說「我也是接受到周圍的好人們的幫忙而戰勝了壓力，雖然你看起來不太好，但我會一起傾聽你的煩惱。」就這樣，金南佶在拍攝《無賴漢》時克服了低潮期，之後他覺得演戲變得有趣，更希望能拓寬自己的戲路，所以金南佶正處於相當活躍的時期，目前的作品數量正在增加中。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞