BTS防彈少年團SUGA醉駕案判決：被罰款1500萬

因酒後駕駛電動摩托車而被簡易起訴的防彈少年團（BTS）成員SUGA（31歲，本名閔玧其）被判處罰款。

今日（30日），據韓國法律界消息，首爾西部地方法院簡易7單獨法官李宥燮（音譯）已於27日對因違反道路交通法（酒駕）被簡易起訴的SUGA下達了1500萬（韓幣，下同）的罰款簡易命令，這與此前檢方對SUGA的求刑金額相同。

簡易命令是對較輕的罪行通過書面審理，處以罰款或罰金的程式。 如果SUGA對該命令不服，可在接到命令後的7天內申請正式審判。 SUGA於8月6日晚上11點15分左右在首爾龍山區漢南洞街道上，因酒後駕駛電動摩托車而被簡易起訴。



當時SUGA的血液酒精濃度被測為0.227%，約為駕照吊銷標準（0.08%）的三倍。 根據韓國的《道路交通法》，血液酒精濃度達到0.08%以上時，將被處以吊銷駕照並判處1年以上2年以下有期徒刑，或處以500萬以上1000萬以下的罰款。 如果該數值超過0.2%，則將處以2年以上5年以下有期徒刑，或1000萬以上2000萬以下的罰款，處罰力度將加重。

然而，SUGA此前向警方陳述稱「只喝了一杯啤酒」，這一說法引發了批評。 事件通過媒體曝光後，SUGA在道歉聲明中將電動摩托車稱為「電動滑板車」，引發了他是否為了降低處罰力度而故意輕描淡寫的質疑。

對此，SUGA於8月25日在Weverse發佈的親筆道歉信中再次道歉稱：「由於我的錯誤行為，讓各位粉絲以及所有愛我的人感到失望和受傷，我深表歉意。 我應該更加深思熟慮並謹慎行事，但未能做到，這一切都是我的錯。 我的輕率行為讓所有關心我的人感到痛苦，我會努力不再犯錯，帶著悔意生活下去。 』

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞