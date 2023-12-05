金南佶：「因交通事故住院6个月，之后再也背不好台词！」这后遗症竟然跟随他30年之久～

演员金南佶作客YT频道SUGA主持的《SUCHWITA》，言谈中提到了自己历经交通事故后所得到的后遗症，以及历经低潮期的想法。

12月4日公开的《SUCHWITA》中邀请到演员金南佶作为嘉宾，透过MBC公开招募第31期而出道的演员金南佶，虽然透过招募顺利出道，但却因遭逢交通事故而无法顺利进行演员活动。他表示当时通过招募被选上后，接受了为期6周左右的教育训练，上课后载同期的同仁们回去时发生了交通事故。当时金南佶所开的车撞到了另一台车，状况有点严重，而住院了六个月左右，那时他还得坐著轮椅移动。



金南佶还自嘲从那时候到现在，自己似乎都没办法背好台词，不知道是不是当时车祸后的后遗症？别人后遗症大约3到4个月就好了，金南佶自嘲自己的车祸后遗症似乎延续了30年之久。SUGA也表达共鸣，说到自己小时候也曾历经交通事故而痊愈，所以也因此常常背不好歌词！？如果没有提词机的话，心脏会跳得很厉害很紧张。所以两人的结论是「年轻时遭遇交通事故后遗症似乎都会延续30到40年喔～」



金南佶当时觉得通过了MBC的公开招募，一定有机会能成为明星，现在自己看来觉得这是不太正确的想法，他因车祸住院了六个月之久，看著同期演员们都在活动中，觉得自己正处於落后阶段，也没有感觉不好，但恢复健康之后的他却历经低潮期。



金南佶也提到，拍摄电影《海贼》时是对自己人生提问最多的时期，但那些问题都在《无赖汉》这部作品中得到解答。业界人士一看到《海贼》的剧本就觉得这角色与金南佶一模一样，而他自己也想到外面去玩一玩，於是某天去到拍摄现场，似乎所有的工作人员与演员们都只盯著他看，似乎是有种「就看你能够怎么演」这样等著瞧的感觉。



那时金南佶连步出宿舍都觉得害怕，所以他当时真的好想妈妈，到此为止的这种话都已经在嗓子里打转，但他的身边有很多好人，当时很多人对他说好听的话，他却一句都听不进去，就这样硬撑著坚持了下来。当时自己的压力以及演技都面临进退两难的时候，只因正在拍摄《无赖汉》时的全道嬿姊以及朴诚雄哥，帮助金南佶突破了困境。



金南佶忆起当时前辈们，并未向他提起他的苦恼，而是静静的看著他，问他「你该不会继续这样演下去吧？」接著以自身经验告诉金南佶说「我也是接受到周围的好人们的帮忙而战胜了压力，虽然你看起来不太好，但我会一起倾听你的烦恼。」就这样，金南佶在拍摄《无赖汉》时克服了低潮期，之后他觉得演戏变得有趣，更希望能拓宽自己的戏路，所以金南佶正处於相当活跃的时期，目前的作品数量正在增加中。

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