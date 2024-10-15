《熱血司祭2》絕對是「動作喜劇」無誤！原班人馬：金南佶、李荷妮、金成均爆笑個人海報公開

SBS 韓劇《熱血司祭2》是繼2019年《熱血司祭》結束後，時隔5年回歸的全新一季，創下首爾圈24%超高收視&好口碑，成為SBS電視台的收視王！！

第二季講述了患有憤怒管理障礙、正義感爆棚的熱血祭司－金海日（金南佶 飾），對抗國內最大的販毒集團的動作偵查劇，預計於11月8日晚上10點首播。



官方公開的最新個人海報中，充滿趣味的視角和主角們爆笑豐富的表情，吸引了大眾的目光！

▼首先，身穿神父服、手握念珠的金海日（金南佶 飾），表情銳利地踢出正義的一腳，海報上寫著「我們必須告訴魔鬼們，上帝是存在的事實」，展現他強烈的存在感，第二季他將前往釜山剷除罪惡的販毒集團。



▼而穿上深紅色西裝的朴京善（李荷妮 飾）也強勢回歸，從反派轉變為正義檢察官，以堅定的姿態展現了她的決心。以「我要把你的靈魂榨乾」口號，如同「靈魂脫殼機」般活躍的她，表現令人期待！



▼具大榮（金成均 飾）在第二季中，依舊與金海日一起行動，用挑釁的表情和姿勢展現了角色的悲壯感。海報上寫著「守住哪裡，都隨我便！與不義戰鬥的夜行者」宣告著絕對不放過惡勢力的精神。



此外，第二季還加入了兩位實力派演員「釜山新女警」BIBI 以及「大毒梟」盛駿。



▼第二季台詞排練（讀本）現場花絮，搶先感受一下角色們的魅力！



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