李伊庚回歸小螢幕！《和我老公結婚吧》演出拋下病中的老婆朴敏英而劈腿的負心老公！

演員李伊庚渾身充滿喜感，除了時常在大小螢幕中演出搞笑角色以外，也活躍於各大綜藝節目。目前他也將回歸電視劇作品，演出2024年1月1日即將首播的《和我老公結婚吧》，背叛生病的老婆朴敏英的負心老公。

tvN新月火電視劇《和我老公結婚吧》劇情描述親眼目睹老公與閨密偷情不倫戀的女子，遭到殺害，得到一個機會能夠返回10年前，經歷第二次的人生，這遭受背叛的命運會有所改變嗎？日前已釋出在劇中飾演姜智媛的朴敏英在病中的虛弱劇照，為戲減重到僅剩37公斤，而在劇中飾演負心老公朴敏煥的李伊庚在劇中的造型也隨之公開。



劇中朴敏煥是一個相當自私自利的丈夫，認為太太智媛必須一手包辦所有家務事以及工作，甚至替他孝順父母。婚後他立刻覺得無聊，轉而卻搞上了姜智媛的好友鄭秀敏（宋昰昀飾），不顧婚姻可能破裂，也不管太太智媛正罹患癌症，朴敏煥與小三仍持續著不倫關係，甚至在出軌被智媛發現後還殘忍將她殺害。這樣的負心演出，預計播出時將引發所有觀眾們的怒火。



新公開的劇照中呈現出負心漢朴敏煥的樣子，沒有笑容的嚴肅表情與銳利眼神，令人感到神經緊張，從容不迫的樣子卻在底下進行非常卑鄙的勾當，雙重面貌的厚臉皮丈夫，令人相當同情智媛，更期待重生後的智媛能夠好好的痛快給這位目中無人的媽寶老公嚴厲的懲罰。《和我老公結婚吧》即將在2024年1月1日晚間首播。



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