《熱血司祭2》時隔5年華麗回歸！金南佶、李荷妮、金成均海報公開，確定在11月8日首播
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《熱血司祭2》時隔5年華麗回歸！金南佶、李荷妮、金成均海報公開，確定在11月8日首播

韓劇   2024年10月11日   星期五11:04   Yuan  

（封面圖源：SBS《熱血司祭2》海報、IG@BIG OCEAN ENM）

《熱血司祭2》將延續第一集的概念，以正義感爆棚的熱血祭司金海日，在追查九潭區所發生的毒品事件後，轉至釜山所展開的故事，是一部極限合作又充滿喜劇元素的作品。

《熱血司祭》在2019年播出第一季，曾創下最高收視率24％的紀錄，結束後也讓不少觀眾敲碗第二季。終於在相隔五年之後，《熱血司祭2》確定在11月8日回歸，除了第一季主要演員金南佶、李荷妮、金成均外，還有「新女警」BIBI、「大毒梟」盛駿加入。
（圖源：Facebook@SBS drama）（圖源：TVDaily）

10日，公開主演金南佶、李荷妮、金成均三位主演的海報，海報上方還寫著「貝拉託的使命，現在開始」的標語，吸引大家的視線，預示把版圖移至釜山的三人，將展現出更強大的制裁力量。
（圖源：SBS《熱血司祭2》海報）

金南佶飾演火爆性格天主教司祭「金海日」，他手持念珠，露出氣勢十足的表情。李荷妮飾演的「朴京善」在一季中是獨一無二的「反派」檢察官「朴京善」，但在第二季中轉變為「正義的使者」，她一手拿著刀，警覺地環顧四周，展現出強烈的雙重氣氛。而金成均飾演的重案組刑警「具大榮」，以銳利的目光握著手槍。

製作組表示：「在《熱血司祭2》中，熱血司祭金海日將接到名為「貝拉託」的任務，並挑戰潰滅惡勢力。金南佶、李荷妮、金成均展現完全感覺不到5年空白的夢幻般的默契，是大家期待已久的作品，我們確信會不辜負期待。」《熱血司祭2》將接檔《來自地獄的法官》在11月8日播出。
（圖源：SBS《熱血司祭》劇照）

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