每一幕都美到像幅畫❤ Disney+《跟我說愛我》鄭雨盛零台詞演技開掛　申鉉彬這幕劇迷羞翻

Disney+獨家跟播的浪漫治癒韓劇《跟我說愛我》上週上線，改編自曾經創下超狂28％收視率的日本同名神劇，韓版男女主角找來男神鄭雨盛跟以《機智醫生生活》張冬天一角打開知名度的申鉉彬主演，一開播劇迷就被絕美的運鏡場景給驚豔到，而鄭雨盛更不虧是青龍影帝，全程零台詞的手語演繹相當到位，讓劇迷直呼實在太治癒。



宛如畫作般的濟州島美景

在《跟我說愛我》首集一開始，聽障畫家車振宇（鄭雨盛飾演）與夢想成為演員的鄭暮恩（申鉉彬飾演）就在濟州島不斷巧遇，而開頭從暮恩搭上公車開始，映入眼簾的正是濟州島的陽光與一大片海景，另外車振宇拿起相機的其中一幕，身處的空間更是綠映盎然的樹林中。兩人在咖啡廳碰見對方，也讓網友敲碗「這家咖啡廳在哪？太美了」劇迷宛如跟著男女主角一起走過濟州島每個角落般，一幕幕都令人流連忘返。





鄭雨盛手語演技

不同於開口帶來的低嗓魅力，鄭雨盛在《跟我說愛我》中全程都需要以手語呈現，加上手語最注重的還有表情變化，鄭雨盛全都完美消化。在劇情中他到一間藝術中心教導聽障學生學習西洋藝術，在跟學生的互動中，鄭雨盛自稱是鼻子高挺的男人，還詢問學生「我真的很帥嗎？」自然又生動的手語表現讓劇迷看了也不自覺跟著微笑。另外他因為被誤會而被帶進警察局，他因此也跟申鉉彬失約，氣急敗壞的他在短短幾秒鐘之內利用手語表達不滿、憤怒，情緒層層堆疊，讓人再次讚嘆影帝的開掛演技。

更別忘了在第一集最後他再度與申鉉彬命運相遇，看著女孩努力的用著生澀的手語跟自己對話，這時首波OST〈Sound of Your Heart 〉輕輕響起，眼淚也不自覺流下了。



申鉉彬害羞的Body Language

申鉉彬在《跟我說愛我》演技持續突破，因失約而內疚的車振宇似乎對於自己的先天因素感到難過，便向鄭暮恩比著「就算我們今天一起去看演唱會，你所感受到的我也很難真正感受到。」而鄭暮恩笑了笑回答「雖然看不懂，但你意思應該是沒看到演唱會很抱歉吧？」隨後便把車振宇的手放在自己脖子上，下一秒便唱起歌來，讓車振宇用指尖感受自己。如此大膽又浪漫的肢體語言跟追愛行動，也讓粉絲看得津津有味！



你認識幾位熟面孔？

相信有不少人看完之後，都會對裡面的某些人物相當熟悉！首先大家立刻叫得出名字的應該就是鄭暮恩的好友兼室友，藝術中心職員吳智俞。飾演者是「女主角好友專業戶」朴昣奏（朴真珠）。過去她曾出演過《那年，我們的夏天》飾演金多美的好友、另外也是在《雖然是精神病但沒關係》中飾演李相仁的打雜秘書，俏皮又可愛的形象，每次只要有她的作品總是能斬獲廣大人氣。

另外鄭暮恩的母親同樣也是「女主角媽媽專業戶」金美卿，她的作品清一色都是知名度極高的作品，包含《車貞淑醫生》、《沒關係，是愛情啊》、《又是吳海英》等等，而這幾部戲她也都飾演女主角母親，自然又樸實的演技彷彿像你我的媽媽一樣，讓人看了不自覺心也跟著暖起來，不妨趁著冷冷的冬天泡上一杯咖啡，一起來收看療癒又浪漫的《跟我說愛我》！





Disney+獨家跟播劇《跟我說愛我》全劇共16集，每週一二晚間9:30上架新1集！

●跟我說愛我線上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/series/vigilante/300E8tZ0zq45

●臉書粉絲團：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

專欄組@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞