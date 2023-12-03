認為「自然」最重要！高允貞：「《MOVING 異能》喜秀的性格、語氣和我很相似，拍攝期間幾乎沒化妝」

不刻意打扮的高允貞還是很美啊！

今年（2023年）以Disney+《MOVING 異能》再創人氣巔峰的高允貞，下部作品為《機智醫生生活》衍生劇──‎《機智實習醫生生活》‎，這是部描述大學醫院教授和實習醫生們真實的醫院生活和友情故事，預計在明年上半年播出。

近期，高允貞登上時尚雜誌「ELLE KOREA」並接受訪問。被問到「每次飾演新角色，妳認為最重要的是？」，高允貞回答：「我認為『自然』是最重要的！」角色會說出這樣的話語、做出這樣的行為，希望觀眾們能夠理解這些，所以展現出「有理由」的

而初次看到《MOVING 異能》的劇本時，高允貞覺得相當親切，因為她所飾演的「喜秀」，性格和語氣都和她本人相似。隨著時間的推移，高允貞發覺喜秀比她想的還要堅強、勇敢，共情能力出色。所以一邊拍攝，一邊努力地想把喜秀深思熟慮的模樣展現出來。

為了展現「自然的高中生」演技，高允貞表示拍攝《MOVING 異能》時，她幾乎不化妝，也不刻意打扮，將缺點完完整整表現出來。若是可以選擇拍攝的題材，她會想拍「動作戲」。因為比起其他題材，動作戲相對有活力，可以在各種空間拍攝。

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