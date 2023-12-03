2023 MMA完整獲獎名單！「怪物新人」NewJeans橫掃5獎、NCT DREAM摘壓軸大賞，ZB1 & RIIZE共同「最佳新人」

2023MMA（甜瓜音樂獎）昨晚盛大舉辦，NewJeans和NCT DREAM分別達成5冠王和4冠王，IVE以最佳專輯躋身主要獎項，ZEROBASEONE（ZB1）和RIIZE共同斬獲最佳新人。

MMA2023由Kakao娛樂旗下音樂平台Melon主辦，基於該平台音源成績、參考評審分數及網絡投票決定獲獎人選。 第15屆頒獎禮於昨晚（11月2日）在韓國仁川INSPIRE ARENA舉辦，是韓國第一個K-POP專用表演館開幕以來的第一場活動。 本次頒獎禮共頒發30個獎項，13組藝人帶來精彩舞台，頒獎嘉賓也是星光熠熠，包括演員李瑞鎮、千玗嬉、張基龍等。





NewJeans斬獲年度藝人、年度歌曲、最佳女團、年度TOP 10藝人、百萬流量TOP 10等5個獎項，成為本屆MMA最大贏家。 年度歌曲〈Ditto〉在今年的Melon Chart TOP100榜單中創下了史上最長時間排名第一的紀錄。





NCT DREAM在本次頒獎禮斬獲4個獎項，包括年度製作、最佳男團、年度TOP 10藝人、百萬流量TOP 10等。 NCT DREAM在今年1月憑藉〈Candy〉連續4周佔據Melon人氣周榜榜首，正規三輯《ISTJ》發行后24小時內突破100萬次流媒體播放。





IVE憑今年4月發行的首張正規專輯《I've IVE》斬獲年度專輯獎，雙主打曲 〈I AM〉〈Kitsch〉皆進入TOP100。





「年度新人獎」由選秀節目《BOYS PLANET》誕生的ZEROBASEONE（ZB1）與SM娛樂新人RIIZE共同獲得。 ZEROBASEONE兩張專輯均超過百萬銷量登上「Melon殿堂」，RIIZE也在TOP100、日榜、周榜、月榜奪得今年出道新人的最高排名。





【2023 MMA完整得獎名單】

【主要獎】

Kakao Bank 年度專輯：IVE《I've IVE》

年度藝人：NewJeans

年度製作：NCT DREAM〈Candy〉

年度歌曲：NewJeans〈Ditto〉

年度新人：ZEROBASEONE（ZB1）、RIIZE

【TOP10】

年度TOP 10藝人：（G）I-DLE、aespa、IVE、LE SSERAFIM、NCT DREAM、NewJeans、BTS（防彈少年團）、SEVENTEEN、林英雄、JUNGKOOK（田柾國）

百萬流量TOP 10：（G）I-DLE、aespa、IVE、LE SSERAFIM、NCT DREAM、NewJeans、夫碩順（SEVENTEEN）、SEVENTEEN、林英雄、JUNGKOOK（田柾國）

▽aespa



【最佳獎】

最佳男SOLO：JUNGKOOK（田柾國）

最佳女SOLO：李泳知

最佳男團：NCT DREAM

最佳女團：NewJeans

最佳音樂風格：Silica Gel

最佳OST：林在賢〈Heaven（2023）〉《開始是初吻》

最佳POP音樂人：Charlie Puth

最佳製作人：韓聖壽

▽李泳知



【特別獎】

年度舞台：SHINee

最佳男子表演：SEVENTEEN

最佳女子表演：aespa

全球藝人：aespa

全球上升藝人：BOYNEXTDOOR

J-POP 音樂人：imase

年度音樂錄影帶：STAYC〈Bubble〉

1theK GLOBAL ICON：KISS OF LIFE

最佳歌曲創作人：Ryan Jhun

▽BOYNEXTDOOR



【人氣獎】

HOT TREND：JUNGKOOK（田柾國）

KakaoBank 最愛明星獎：防彈少年團

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究