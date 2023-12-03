2023 MMA完整獲獎名單！「怪物新人」NewJeans橫掃5獎、NCT DREAM摘壓軸大賞，ZB1 & RIIZE共同「最佳新人」

2023MMA（甜瓜音樂獎）昨晚盛大舉辦，NewJeans和NCT DREAM分別達成5冠王和4冠王，IVE以最佳專輯躋身主要獎項，ZEROBASEONE（ZB1）和RIIZE共同斬獲最佳新人。
MMA2023由Kakao娛樂旗下音樂平台Melon主辦，基於該平台音源成績、參考評審分數及網絡投票決定獲獎人選。 第15屆頒獎禮於昨晚（11月2日）在韓國仁川INSPIRE ARENA舉辦，是韓國第一個K-POP專用表演館開幕以來的第一場活動。 本次頒獎禮共頒發30個獎項，13組藝人帶來精彩舞台，頒獎嘉賓也是星光熠熠，包括演員李瑞鎮、千玗嬉、張基龍等。
NewJeans斬獲年度藝人、年度歌曲、最佳女團、年度TOP 10藝人、百萬流量TOP 10等5個獎項，成為本屆MMA最大贏家。 年度歌曲〈Ditto〉在今年的Melon Chart TOP100榜單中創下了史上最長時間排名第一的紀錄。
NCT DREAM在本次頒獎禮斬獲4個獎項，包括年度製作、最佳男團、年度TOP 10藝人、百萬流量TOP 10等。 NCT DREAM在今年1月憑藉〈Candy〉連續4周佔據Melon人氣周榜榜首，正規三輯《ISTJ》發行后24小時內突破100萬次流媒體播放。
IVE憑今年4月發行的首張正規專輯《I've IVE》斬獲年度專輯獎，雙主打曲 〈I AM〉〈Kitsch〉皆進入TOP100。
「年度新人獎」由選秀節目《BOYS PLANET》誕生的ZEROBASEONE（ZB1）與SM娛樂新人RIIZE共同獲得。 ZEROBASEONE兩張專輯均超過百萬銷量登上「Melon殿堂」，RIIZE也在TOP100、日榜、周榜、月榜奪得今年出道新人的最高排名。
【2023 MMA完整得獎名單】
【主要獎】
Kakao Bank 年度專輯：IVE《I've IVE》
年度藝人：NewJeans
年度製作：NCT DREAM〈Candy〉
年度歌曲：NewJeans〈Ditto〉
年度新人：ZEROBASEONE（ZB1）、RIIZE
【TOP10】
年度TOP 10藝人：（G）I-DLE、aespa、IVE、LE SSERAFIM、NCT DREAM、NewJeans、BTS（防彈少年團）、SEVENTEEN、林英雄、JUNGKOOK（田柾國）
百萬流量TOP 10：（G）I-DLE、aespa、IVE、LE SSERAFIM、NCT DREAM、NewJeans、夫碩順（SEVENTEEN）、SEVENTEEN、林英雄、JUNGKOOK（田柾國）
【最佳獎】
最佳男SOLO：JUNGKOOK（田柾國）
最佳女SOLO：李泳知
最佳男團：NCT DREAM
最佳女團：NewJeans
最佳音樂風格：Silica Gel
最佳OST：林在賢〈Heaven（2023）〉《開始是初吻》
最佳POP音樂人：Charlie Puth
最佳製作人：韓聖壽
【特別獎】
年度舞台：SHINee
最佳男子表演：SEVENTEEN
最佳女子表演：aespa
全球藝人：aespa
全球上升藝人：BOYNEXTDOOR
J-POP 音樂人：imase
年度音樂錄影帶：STAYC〈Bubble〉
1theK GLOBAL ICON：KISS OF LIFE
最佳歌曲創作人：Ryan Jhun
【人氣獎】
HOT TREND：JUNGKOOK（田柾國）
KakaoBank 最愛明星獎：防彈少年團
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