认为「自然」最重要！高允贞：「《MOVING 异能》喜秀的性格、语气和我很相似，拍摄期间几乎没化妆」

不刻意打扮的高允贞还是很美啊！

今年（2023年）以Disney+《MOVING 异能》再创人气巅峰的高允贞，下部作品为《机智医生生活》衍生剧――‎《机智实习医生生活》‎，这是部描述大学医院教授和实习医生们真实的医院生活和友情故事，预计在明年上半年播出。

近期，高允贞登上时尚杂志「ELLE KOREA」并接受访问。被问到「每次饰演新角色，你认为最重要的是？」，高允贞回答：「我认为『自然』是最重要的！」角色会说出这样的话语、做出这样的行为，希望观众们能够理解这些，所以展现出「有理由」的

而初次看到《MOVING 异能》的剧本时，高允贞觉得相当亲切，因为她所饰演的「喜秀」，性格和语气都和她本人相似。随著时间的推移，高允贞发觉喜秀比她想的还要坚强、勇敢，共情能力出色。所以一边拍摄，一边努力地想把喜秀深思熟虑的模样展现出来。

为了展现「自然的高中生」演技，高允贞表示拍摄《MOVING 异能》时，她几乎不化妆，也不刻意打扮，将缺点完完整整表现出来。若是可以选择拍摄的题材，她会想拍「动作戏」。因为比起其他题材，动作戏相对有活力，可以在各种空间拍摄。

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