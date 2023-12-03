又一部「契約結婚」題材！《因為不想吃虧》金永大、申敏兒首張合照公開

目前正以《白晝之月》活躍於小螢幕的金永大，下部作品將與有「浪漫劇女王」之稱的申敏兒合作《因為不想吃虧》。

目前在同時段「打對臺」、有關「契約結婚」的韓劇為：SBS‎《與惡魔有約》‎V.S MBC‎《烈女朴氏契約結婚傳》‎。前者由金裕貞、宋江主演，後者由李世榮、裴仁爀主演，兩位女主角均為「童星」出身，而兩位男主角近年在觀眾們之間均有不錯的人氣。雖然都是「契約結婚」，但內容、角色設定卻大不相同，不曉得各位比較偏愛哪部作品呢？

今年（2023年）9月，tvN公開新劇‎《因為不想吃虧》‎主演陣容，由金永大、申敏兒合作。劇情描述一位因為不想吃虧而舉辦假婚禮的女子「孫海英」，以及一位因不想傷害別人而成了假新郎的男子「金智旭」，兩人因損益關係而成立的愛情故事，又一部「契約結婚」題材！

近期，兩位演員均出席時尚雜誌「W Korea」所舉辦的活動，並留下合影。金永大通過個人Instagram限時動態分享與申敏兒的合照，並在照片寫下「智旭海英」的文字，還TAG申敏兒的帳號。這是他們的第一張合照，忍不住要說：「身材比例超級優越！」

另外，金永大與表藝珍主演的‎《白晝之月》現正熱播中。金永大在劇中「一人分飾三角」，與表藝珍上演百年虐戀。

而申敏兒與金海淑合作的新電影《3日的休假》‎，預計本月（12月）6日在韓上映，兩位演員在片中飾演「母女」。

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