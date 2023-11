可以期待年末的《歌謠大祭典》嗎？HYBE和MBC「世紀大和解」，SEVENTEEN、NewJeans、LE SSERAFIM會不會參加？

終於有機會在MBC《Show! 音樂中心》看到NewJeans和LE SSERAFIM的舞台了。

日前,HYBE娛樂和MBC電視台在龍山HYBE總部簽約合作,內容涉及創建健康的製作環境和提高藝術家權益等。雙方將為韓國音樂產業和廣播內容市場的共同發展進行合作,還將打造以藝術家的安全和健康為首要考慮的內容環境。

本次簽約儀式上,MBC承認了其過往工作中的錯誤,並承諾建立可持續發展的製作環境,不會強迫明星藝人出演節目和頒獎典禮,也不會單方面要求更改製作日程,並消除雙方沒有談攏的演出限制等。

