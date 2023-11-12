可以期待年末的《歌謠大祭典》嗎？HYBE和MBC「世紀大和解」，SEVENTEEN、NewJeans、LE SSERAFIM會不會參加？
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可以期待年末的《歌謠大祭典》嗎？HYBE和MBC「世紀大和解」，SEVENTEEN、NewJeans、LE SSERAFIM會不會參加？

KPOP   2023年11月12日   星期日11:44   Tracy  

（封面圖源：IG@newjeans_official、@le_sserafim、X@@ENHYPEN_members、@pledis_17）

終於有機會在MBC《Show! 音樂中心》看到NewJeans和LE SSERAFIM的舞台了。

日前，HYBE娛樂和MBC電視台在龍山HYBE總部簽約合作，內容涉及創建健康的製作環境和提高藝術家權益等。雙方將為韓國音樂產業和廣播內容市場的共同發展進行合作，還將打造以藝術家的安全和健康為首要考慮的內容環境。

本次簽約儀式上，MBC承認了其過往工作中的錯誤，並承諾建立可持續發展的製作環境，不會強迫明星藝人出演節目和頒獎典禮，也不會單方面要求更改製作日程，並消除雙方沒有談攏的演出限制等。

HYBE的CEO朴智元表示：「很感謝MBC也認同為了推動K-pop生態系統的先進化，大家都需要改善製作慣例和意識的必要性。 」MBC的社長安亨俊也稱：「作為夥伴關係，我們帶著尊重和關心與HYBE一起努力，推動K-POP和K文化的無界擴展。 」

本次合約之後，ENHYPEN將於18日出演MBC的《Show! 音樂中心》。 其他HYBE旗下藝人也將陸續在MBC的節目中亮相。

HYBE娛樂和MBC的矛盾始於2019年，當時BTS防彈少年團正準備在美國最大的年末音樂節目中演出。 HYBE娛樂（當時的BIGHIT MUSIC）向MBC提出預錄的建議，但雙方意見未能達成一致，防彈少年團也缺席了年末的《歌謠大祭典》。此後，包括NewJeans和LE SSERAFIM、SEVENTEEN、TXT、ENHYPEN等在內的HYBE旗下的藝人們再也沒有在MBC節目中露面過，網路上更是傳出MBC刻意針對HYBE娛樂的說法。這次MBC先伸出了橄欖枝，和HYBE世紀大和解。

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