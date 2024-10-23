SEVENTEEN又一喜訊！「美國知名地標」紐約帝國大廈將點亮專屬應援色：照亮全世界的粉絲CARAT克拉

人氣男團 SEVENTEEN 的應援色將登上美國紐約帝國大廈！不僅僅是為了全世界的粉絲CARAT克拉，更展現他們在全球的高知名度。

根據所屬經紀公司 Pledis 娛樂透露，帝國大廈將於10月28日（當地時間）點亮 SEVENTEEN 的官方應援色「玫瑰石英粉」（Rose quartz）和「寧靜藍」（Serenity）。官方表示：「這次的點燈儀式不僅會讓全球的粉絲克拉再度感受到他們的影響力，還能給當地市民與遊客認識到 SEVENTEEN 在國際上的地位。」



A cold autumn moon



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Champagne skies



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與此同時，SEVENTEEN 憑藉第12張迷你專輯《SPILL THE FEELS》展現了強大的專輯實力，首發銷量突破316萬張（發行後首周銷量）。這是今年發行的K-POP專輯中最高的初始銷售數據。他們還在日本Oricon週榜專輯排名中第13次登上榜首，刷新了海外男女藝人在該榜單上的最多次冠軍紀錄，可喜可賀。





SEVENTEEN 於22日~23日（當地時間）在 Rosemont Allstate Arena 的壯觀場地拉開了演唱會《SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN US》的華麗帷幕。 接著25日和27日在紐約演出後，將在德克薩斯州、奧克蘭、洛杉磯(LA)繼續進行巡迴演出。 該巡演共舉行10場，預售開始後的門票目前已全數售罄。



▼新歌〈LOVE, MONEY, FAME〉(feat. DJ Khaled) MV：



▼新歌〈Eyes on you〉MV：



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