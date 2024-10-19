SEVENTEEN 最累&難舞曲 TOP.5 VS 圓佑可以跳100遍的輕鬆最愛曲！你知道是哪幾首嗎～

一起來猜猜看男團 SEVENTEEN 最累舞曲是哪五首！你心中第一個想到的歌曲有在文章裡嗎？

說實話，寫10首也是很容易，但我們就提「最累&難」的五首歌曲，畢竟 SEVENTEEN「刀群舞」、「舞台匠人」等名號非常響亮，即使出道多年都還是非常嚴格看待自身表演，給粉絲們呈現最棒的舞台。連明星也稱讚他們，沒看過出道這麼多年，舞還這麼難這麼累的團體，就知道他們有多堅持。



第一首是2018年5月〈call call call〉，成員表示就像拿著啞鈴在跳有氧舞蹈，腿真的一直在動～。



MV：



第二首是2019年8月〈HIT〉，成員表示光聽音樂就知道不簡單，跳躍的部份非常多，光是副歌就15次，看完嚇了一跳，跳到腿麻。



MV：



第三首是〈MAESTRO〉，主要是後半段「Dance Break」的部份，又帥又難一點也不輕鬆！



MV：



第四首是2023年4月〈Super〉（孫悟空），非常需要力道的一首歌曲，同時，此階段被視為最多粉絲入坑的時期，超過兩百名舞者拍攝的MV也相當吸睛！



MV：



第五首是2020年10月〈HOME;RUN〉，如同歌舞劇般的呈現方式，讓舞台多了更多趣味性，光聽練習時的腳步聲就知道多不簡單啦～！



MV：



上面這幾首肯定是有遺珠的！大家心中的 SEVENTEEN 最累&難舞曲 TOP.5 又是哪些呢？歡迎留言跟我們分享！！



最後，分享一下圓佑可以跳100遍的輕鬆最愛曲！〈_WORLD〉



圓佑破百萬的幸福直拍：



MV：



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞