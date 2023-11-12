警疑GD吸毒只因女室長一句話：「洗手間看到奇怪包裝紙」！網傻眼：「怎不懷疑吃東西噎到」

BIGBANG隊長GD日前被警方懷疑吸毒，為自證清白，在法院已駁回調查令的情況下仍主動接受調查。 據最新消息，警方立案依據只是女室長一句模糊的供詞，令網友感到無語。

韓警方上月調查江南某聲色場所女室長吸毒嫌疑時，因供詞中出現李善均和GD而對二人展開調查。 據韓媒Channel A，女室長關於GD的陳述如下：「去年12月初，在GD去過的業所洗手間裡發現了奇怪的包裝紙，緊接著他的行動也有些奇怪。」 警方就是因這一句話而對GD展開立案調查。



截至目前，警方尚未找到GD吸毒的證據：曾申請調查GD手機通信記錄，被法院以「犯罪事實疏明不足」為由駁回; 對於GD身體的調查令，警方壓根沒有申請。 但GD為證明清白在本月6日主動前往警局接受調查，提供了小便、毛髮、指甲進行鑒定，結果最快將在本月16日出爐。



韓網友認為警方只因癮君子媽媽桑一句模棱兩可的供詞就對知名藝人進行公開調查，令人感到傻眼和惋惜：「所謂證據就只有這句話？」 「因一句推測而鬧到這地步？」 「奇怪包裝紙和異常行動kkk吃鯽魚餅被噎到也會出現的狀況啊」「GD本來就舉止獨特，所以才有很多人模仿啊」「媒體殺人現場」「GD好可憐」「毒犯供出相關人士可獲減刑，那個女室長為自己活命就亂講藝人名字」「警察調查是沒錯，問題是什麼都跟媒體講」「如果結果是陰性，媒體和警方要如何補償GD的形象？」 「還是等鑒定結果出爐吧」。



此外，被調查的女室長（29歲）有6次吸毒等前科，本次被拘捕前進行的簡易檢測中也出現大量精神藥物。 警方懷疑該女室長向李善均提供自家作為吸毒場所並進行勒索，李善均表示當時不知對方給的是毒品，「被女室長騙了」。



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