【韓網熱帖】沒有「力氣」去看電視劇：打開電視劇即可vs專心致志投入劇情

大家覺得看劇需不需要用腦子呢？

最近韓網有網友發表了自己的疑惑，表示：「我有一個朋友說『沒力氣去追劇』，這到底是什麼意思啊，完全不理解，不是只要躺著看就行了嗎？但是她卻說追劇的話需要在另一個世界裡重新認識一個又一個人，這就是在消耗心力，所以沒有力氣追劇」。



於是網友們展開了這樣的討論：只要打開電視劇就行vs要了解人物的背景、關係等，總之要投入進去才行，這需要消耗「能量」，網友們也積極發言：

1. A：這就是個電視劇，幹嘛要搞得那麼清楚，隨便看看就行了

B：2個月的時間里至少要深度了解4個陌生人，看看他們到底是怎麼發展的

A：他們不是人，他們只是角色而已

2. 所以我最喜歡看綜藝

3. 就因為這個原因我才經常找之前看過的電視劇來看

4. 這算是某種間接體驗吧，遇到現實生活中無法體驗的事情，就會通過影視劇來體會

5. 不投入劇情的話根本了解不到追劇的樂趣，要投入才有趣啊

6. 我只看題材劇情輕鬆的劇

7. 連看新聞都需要投入心力，看電視劇怎麼可能不要呢？無腦追的話就看《我獨自生活》這種

8. 你要了解人物的關係、劇情敘事等才知道到底發生了什麼啊，這不就是看劇的樂趣，如果不投入的話幹嘛要追劇

9. 疲勞的時候根本追不進去新劇，所以我經常看看過的老劇，因為都是熟悉的劇情，當作白噪音背景就行

10. 有些劇看起來不需要腦子，有些劇需要集中精力去看

11. 其實我是最近精力不集中根本看不進去電視劇，只能看一些綜藝，就連刷youtube都是倍速

12. 最近都不看劇了，和電影都是一樣的，全都是套路，毫無新意

13. 隨便看兩眼的話連大概劇情你都不了解，那幹嘛要追劇呢？不如去刷tiktok上的短片啊

14. 劇情非常有趣的情況下是2，一般劇的話是1

15. 沒那麼時間追劇啊

16. 我是2，所以選擇電視劇的時非常困難

17. 都不了解劇情，那你看什麼電視劇呢

18. 那種耗時耗精力的劇我都不看，所以最愛美國情景喜劇，《摩登家庭》、《生活大爆炸》這種

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