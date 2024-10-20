《SNL Korea》模仿 NewJeans Hanni 國政監察引爭議！池睿恩IG被惡評洗版到關閉留言

人氣喜劇情境秀《SNL Korea》以成人喜劇和政治諷刺為賣點，受到不少觀眾喜愛。19日的播出中，就模仿 NewJeans Hanni 出席國政監查的場面。

池睿恩飾演最近出席國政監察的 NewJeans Hanni，金義聖飾演因與 Hanni 自拍而成爲話題的「韓華海洋」社長鄭仁燮。節目中，池睿恩身穿 Hanni 在日本見面會成為話題〈藍色珊瑚礁〉的舞台服裝和假髮亮相。



她模仿外國人 Hanni 結巴的發音說：「我在職場被欺負了，所以出席。」接著，被問到「請陳述具體內容」時，她回答說：「我在公司的走廊和隔壁組的職員打招呼，（該職員的）上司說『呀～無視她』，我非常傷心。」之後池睿恩回到座位上坐了下來，坐在自己前面的金義聖說：「一起自拍吧！」舉起手機後，他看著鏡頭露出燦爛的笑容。



但是影片公開後，網友分成「過度醜化」和「只是模仿而已」兩派，展開激烈的爭論。有網友指出：「故意發音不清晰，嘲弄受害者」、「二十出頭的女孩勇敢地出席國政監察，難道還想演這樣嘲弄她的戲嗎」、「難道只要一搞笑，就以爲都是這樣嗎」等，相反部分網友則認爲：「只是模仿了成爲話題的人物」、「反應好像有點過度了」、「影片的重點應該是諷刺國會自拍吧」等等。

而 NewJeans 的粉絲們也池睿恩的 IG 貼文洗版「Hanni 比任何人都認真」、「向 Hanni 道歉」等留言，最終池睿恩也關閉留言。在 X（舊推特）上， NewJeans 的粉絲們也發起「SNLKOREA_APOLOGIZE_TO_HANNI」要求《SNL Korea》向 Hanni 道歉。



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