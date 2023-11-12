可以期待年末的《歌谣大祭典》吗？HYBE和MBC「世纪大和解」，SEVENTEEN、NewJeans、LE SSERAFIM会不会参加？

终於有机会在MBC《Show! 音乐中心》看到NewJeans和LE SSERAFIM的舞台了。

日前，HYBE娱乐和MBC电视台在龙山HYBE总部签约合作，内容涉及创建健康的制作环境和提高艺术家权益等。双方将为韩国音乐产业和广播内容市场的共同发展进行合作，还将打造以艺术家的安全和健康为首要考虑的内容环境。

本次签约仪式上，MBC承认了其过往工作中的错误，并承诺建立可持续发展的制作环境，不会强迫明星艺人出演节目和颁奖典礼，也不会单方面要求更改制作日程，并消除双方没有谈拢的演出限制等。

하이브·MBC, 양해각서 체결 "공정한 파트너십 관계 정립" #하이브 #MBC #HYBE



MBC가 하이브와 건전한 제작환경 조성 및 아티스트 권익 제고를 위한 양해각서(MOU)를 6일 체결했다

기사 Click Plzhttps://t.co/yXh9L2dXo1 pic.twitter.com/Uh9QKg5AHI — iMBC연예 (@imbc_news) November 6, 2023

HYBE的CEO朴智元表示：「很感谢MBC也认同为了推动K-pop生态系统的先进化，大家都需要改善制作惯例和意识的必要性。 」MBC的社长安亨俊也称：「作为伙伴关系，我们带著尊重和关心与HYBE一起努力，推动K-POP和K文化的无界扩展。 」

本次合约之后，ENHYPEN将於18日出演MBC的《Show! 音乐中心》。 其他HYBE旗下艺人也将陆续在MBC的节目中亮相。



HYBE娱乐和MBC的矛盾始於2019年，当时BTS防弹少年团正准备在美国最大的年末音乐节目中演出。 HYBE娱乐（当时的BIGHIT MUSIC）向MBC提出预录的建议，但双方意见未能达成一致，防弹少年团也缺席了年末的《歌谣大祭典》。此后，包括NewJeans和LE SSERAFIM、SEVENTEEN、TXT、ENHYPEN等在内的HYBE旗下的艺人们再也没有在MBC节目中露面过，网路上更是传出MBC刻意针对HYBE娱乐的说法。这次MBC先伸出了橄榄枝，和HYBE世纪大和解。

[17'S] 세븐틴 #인기가요 1위



무엇이 우리의 행복인가 뭐 있나 1위 축하하자

캐럿과 세븐틴 함께 빛나는 이 순간 #세븐틴_캐럿_인기가요_1위_축하해#우리는_서로가_서로의_헤드라이너 pic.twitter.com/DmeJNjzGEY — 세븐틴(SEVENTEEN) (@pledis_17) November 5, 2023

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻