INFINITE成員東雨與成烈 12月2日來台舉辦Fan Meeting

INSPIRIT超幸福（官粉名）！韓國實力派INFINITE日前在台北成功舉辦完兩場演唱會，獲得滿滿粉絲支持當下，成員也感性致謝並相約，希望能用最快時間再次跟大家相聚...

其中成員東雨與成烈果然信守承諾，確定於12/2（六）晚間六點，在「信義劇場Legacy MAX」舉辦「2023 JANG DONG WOO & LEE SUNG YEOL FAN MEETING IN TAIPEI」，送給所有INSPIRIT在2023年底前最後壓軸的大驚喜！

能唱、能跳，私下與INSPIRIT互動親暱的東雨與成烈，這次將組成最強隊友CP，帶來超精彩的演出，成烈與東雨說：「這次見面會誠如主題，將分為『WORK』與『VACATION』兩個主軸，全部內容設計都是嶄新規劃，連我們自己都相當期待，看完流程後，都深深覺得好精彩啊！」，而目前已全面進入準備期的兩人，堪稱是火力全開的積極進行所有排練，一定要給足INSPIRIT滿滿精彩的舞台。

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聊到陪著INFINITE成長的所有粉絲，東雨與成烈特別再次謝謝所有INSPIRIT不離不棄之心，透過作品發表、實體巡演及社群互動，甚至台上與台下有時超可愛，彼此間搞笑逗嘴零距離，一點一滴的美好回憶，都是INSPIRIT成為紮實鐵粉的原因！訂於12/2（六）晚間六點，於「台北信義劇場 Legacy MAX」舉辦韓國實力派Infinie成員東雨跟成烈「2023 JANG DONG WOO & LEE SUNG YEOL FAN MEETING IN TAIPEI」，更多活動詳情請上主辦單位「SHOW Office Entertainment.co.ltd」之FB官方粉專「https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 」或官方IG「https://www.instagram.com/showoffice2023/ 」。

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