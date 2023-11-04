虐戀序幕！《白晝之月》金永大「孔太星」再現，借屍還魂卻變霸道明星，和表藝珍演技受肯（EP.1-2）

Naver 9.9分、高達七億點越的超人氣網漫《白晝之月》，改編劇由《流星》金永大與《模範的士》（模範計程車）表藝珍主演，首兩集已播出，「道河」和「韓麗塔」繾綣千年的虐戀序幕展開……

*完整劇情介紹可往：人氣漫改劇《白晝之月》介紹與看點！金永大&表藝珍一人分飾兩角，前世今生虐戀糾葛別錯過‎



劇情以過去與現在穿插，起初觀眾只知道新羅驍勇善戰的將軍道河（金永大飾），和大伽耶將軍之女韓麗塔（表藝珍飾）之間有家仇國恨，韓麗塔後來如願向道河復仇，卻遭道河轉變的地縛靈糾纏至今。

現在這一世，韓麗塔是消防員「姜映花」，遇上了一個難搞的頂級明星韓俊午（金永大飾）。韓俊午有些幼稚之舉和逗趣表情，不禁讓人聯想《流星》同是金永大演出的頂級明星「孔太星」，不過相比之下，孔太星成熟、敬業多了，韓俊午簡直「沒救了」，也真的沒救了……

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一次意外中，韓俊午在姜映花面前死去，道河順勢附身在韓俊午身上「借屍還魂」，一醒來從「不懂事明星」搖身一變「霸道明星」。道河一醒來就想向姜映花復仇，卻發現自己無法出手，因為有東西在保護姜映花。道河得先毀掉姜映花身上的護身符，又為了方便下手，他多次纏著她要她待在自己身邊，用她千年前用過的激將法和她打賭，也學她犯規……



從過往的記憶拼拼湊湊，大致上能了解韓麗塔從頭到尾就是要對道河復仇，她利用了道河的心軟，讓道河對自己動情再展開復仇大計。下集預告，姜映花就會是道河的貼身保鑣了，道河同時要在姜映花幼時遇到的和尚身上，找到姜映花的護身符為何。



▼下集預告



《白晝之月》首播後，不少網友評價表藝珍演得很好，而金永大也不錯，對於情節，則有網友失望「改編太多」，不過也有原著粉絲覺得看起來像不同的作品反而「鬆一口氣」，且劇情比想像中有趣、會想繼續看下去。

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