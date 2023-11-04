李善均毛髮檢驗結果出爐：毒品&藥物均呈陰性！或證實10個月內清白，網惋惜好男人形象全毀：「被老闆娘騙了？」

韓國警方針對李善均涉毒嫌疑進行毛髮檢驗，結果拘捕令上記載的大麻和精神藥物均未檢出。

警方與上月28日採集李善均100根毛髮委託進行精密檢定，毛髮長度月8至10cm、清洗後以2至3cm分段檢驗，結果所有區間都是陰性。 因毛髮生長1cm需要大約1個月時間，這一檢驗結果意味著李善均最近8到10個月未曾吸毒。



但是，律師認為漂染頭髮均可能對調查結果造成妨礙，上述結果並不代表100%沒有吸大麻。 而且考慮到李善均曾被聲色場所女室長威脅交出3.5億韓元巨額，警方認為他有在這之前曾經吸毒的可能性。

李善均上週出席警局調查，接受尿液簡易試劑檢測結果呈陰性，表示最近5~10天內未吸毒。 當時他對家人和大眾表示抱歉，關於是否染毒則未正面回應、只表示會誠實接受調查，下次審訊日期是明天（4日）。



部份韓網友對這一結果感到寬慰：「太好了，科學檢測結果最有說服力」「警方在獲取證據前最好不要洩露給媒體」「請勿忘記國民的期待」「我就知道會這樣，是為了掩蓋梨泰院慘案1週年」「希望查明真相」。

也有人惋惜李善均顧家愛妻好男人形象難以挽回：「問題最大的不是毒品而是女人吧，妻子該有多傷心」「那麼給媽媽桑錢是為什麼？」 「被老闆娘騙了嗎？」 「不論如何出入聲色場所和出軌已經坐實了」「如果完全沒問題，為何要對媒體道歉？」。（*韓網評論收集自Theqoo及SBS報導留言）



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