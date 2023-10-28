人氣漫改劇《白晝之月》介紹與看點！金永大&表藝珍一人分飾兩角，前世今生虐戀糾葛別錯過

NAVER高達9.9分網路人氣漫畫《白晝之月》漫改劇即將來襲！由《流星》金永大搭檔《模範的士》表藝珍，要譜出一段具奇幻、懸疑元素的虐戀。

9.9分NAVER人氣網漫改編

《白晝之月》（曾譯《白天升起的月亮》）改編自NAVER高人氣網漫，簡單來說，劇情講述一個時間永遠靜止的男人與一個不斷轉世的女人，穿梭於現代與古代間的奇幻愛情故事。



原著漫畫口碑相當佳，於NAVER網站評分高達9.9分，曾找來Gummy、B1A4燦多、K.Will、黃致列等歌手獻唱，部分OST還是特別翻唱自經典古裝劇《九家之書》及《擁抱太陽的月亮》，就知道平台多看重《白晝之月》了吧？



金永大與表藝珍一人分飾兩角

故事往返於現代與古代……現代的故事從平凡女大學生「姜英花」的暗戀開始說起，她單戀著鄰居朋友韓敏午的弟弟「韓俊午」，韓俊午某天發生事故過世後奇蹟甦醒；古代則講述三國時代征伐伽倻的新羅貴族「道河」，和伽倻將軍的女兒「韓麗塔」之間的愛情糾葛。



金永大與表藝珍均一人分飾兩角。金永大飾演現代裡不懂事的大韓民國頂級明星「韓俊午」，還要飾演三國時代大氣凜然的新羅貴族「道河」。現代的韓俊午雖然是名被視為是「國民男友」的大明星，但實際上很自卑，因為遭遇車禍被道河的靈魂附身，性格大變。



表藝珍在現代飾演消防救援隊出身的保鑣「姜英花」，古代則飾演大伽倻貴族「韓麗塔」。姜映花曾被稱作是「奇蹟消防員」，在和韓俊午拍攝公益廣告的那天，在車禍中搶救了他的命，還成為他的個人保鑣，人生自此顛覆。



虐戀預警！

預告直接明瞭的闡述故事開端，道河遭到戀人韓麗塔所弒，他的時間自此靜止成了千年糾纏著韓麗塔的地縛靈，一直找尋著機會復仇。道河附身到了韓俊午身上，刻意把姜英花放在身邊，有了更進一步機會下手，但姜英花卻被一股力量守護著？姜英花自認救了韓俊午，但韓俊午（實是道河）卻想方設法殺掉姜英花，這剪不斷理還亂的情愛糾葛，喜歡虐戀的觀眾可別錯過了！



金永大又披古裝還要再演大明星

金永大從《意外發現的一天》（偶然發現的一天）「吳南柱」與《The Penthouse》系列「朱碩勳」開啟知名度，後來在《流星》扮演傲嬌大明星，在《禁婚令》披上袞龍袍服飾演的王也是演傲嬌類型，不過在《白晝之月》可要搖身一變了。



在《白晝之月》裡，金永大將變身成氣度不凡的新羅貴族「道河」，雖然是再演古裝劇但時代放到更早的三國，而他附身到現代的大明星「韓俊午」身上，古代與現代的碰撞又會是什麼樣子呢？令人期待！



《模範的士》表藝珍熬出頭

表藝珍自《三流之路》飾演小三就一炮而紅，不過長久以來不是演配角就是第二女主角，只有在日日劇《即使恨也愛你》當過第一女主角。近年她再以《模範的士》（模範計程車）系列獲得高度關注，總算能以《白晝之月》擔綱迷你劇第一女主角。



好奇金永大與表藝珍如何詮釋糾葛千年的愛戀？Viu Original原創古裝愛情劇《白晝之月》就在11月1日起逢星期三、四晚間在‎「黃Viu」上架。



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