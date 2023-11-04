毒品檢驗呈陰性！李善均時隔一週再次前往警署接受調查，不停低頭道歉：「我會如實回答」

李善均近日因為涉嫌吸毒鬧得韓國演藝圈沸沸揚揚，今日（4日）再次前往仁川論峴警察署接受調查。

李善均涉嫌在今年年初開始在首爾江南娛樂場所室長29歲A某的家中吸食大麻等多種毒品。據悉，第一次傳喚（10月28日）時，他拒絕陳述自己的嫌疑內容。

今日（4日）下午再次前往仁川論峴警察署接受調查，李善均進入警署前接受記者訪問，在鏡頭前表達歉意：「讓很多人操心，我再次真心道歉。今天在調查過程中，我會誠實對待，再次向所有人真心道歉。」



記者問他：「你承認吸毒嗎？」李善均回答會在今天的調查過程中誠實回答。記者又問：「毛髮精密檢測判定爲陰性，你確認結果了嗎？」李善均再次表示：「這一切都會按照他記得的事實，去如實陳述，對不起。」



在此前的第一次調查中，李善均在簡易試劑檢查中被判定爲陰性，簡易試劑檢查只有在一週到十天內吸毒時才會呈陽性。對此，警方委託國立科學調查研究院對李善均的頭髮和尿液進行精密鑑定，但沒有發現吸毒的情況。

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