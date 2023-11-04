虐恋序幕！《白昼之月》金永大「孔太星」再现，借尸还魂却变霸道明星，和表艺珍演技受肯（EP.1-2）

Naver 9.9分、高达七亿点越的超人气网漫《白昼之月》，改编剧由《流星》金永大与《模范的士》（模范计程车）表艺珍主演，首两集已播出，「道河」和「韩丽塔」缱绻千年的虐恋序幕展开……

*完整剧情介绍可往：人气漫改剧《白昼之月》介绍与看点！金永大&表艺珍一人分饰两角，前世今生虐恋纠葛别错过‎



剧情以过去与现在穿插，起初观众只知道新罗骁勇善战的将军道河（金永大饰），和大伽耶将军之女韩丽塔（表艺珍饰）之间有家仇国恨，韩丽塔后来如愿向道河复仇，却遭道河转变的地缚灵纠缠至今。

现在这一世，韩丽塔是消防员「姜映花」，遇上了一个难搞的顶级明星韩俊午（金永大饰）。韩俊午有些幼稚之举和逗趣表情，不禁让人联想《流星》同是金永大演出的顶级明星「孔太星」，不过相比之下，孔太星成熟、敬业多了，韩俊午简直「没救了」，也真的没救了……

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一次意外中，韩俊午在姜映花面前死去，道河顺势附身在韩俊午身上「借尸还魂」，一醒来从「不懂事明星」摇身一变「霸道明星」。道河一醒来就想向姜映花复仇，却发现自己无法出手，因为有东西在保护姜映花。道河得先毁掉姜映花身上的护身符，又为了方便下手，他多次缠著她要她待在自己身边，用她千年前用过的激将法和她打赌，也学她犯规……



从过往的记忆拼拼凑凑，大致上能了解韩丽塔从头到尾就是要对道河复仇，她利用了道河的心软，让道河对自己动情再展开复仇大计。下集预告，姜映花就会是道河的贴身保镳了，道河同时要在姜映花幼时遇到的和尚身上，找到姜映花的护身符为何。



▼下集预告



《白昼之月》首播后，不少网友评价表艺珍演得很好，而金永大也不错，对於情节，则有网友失望「改编太多」，不过也有原著粉丝觉得看起来像不同的作品反而「松一口气」，且剧情比想像中有趣、会想继续看下去。

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