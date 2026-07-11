《親愛的X》金永大當兵傳捷報！正式考入「陸軍軍樂隊」驚喜同框NCT道英變同袍！

憑熱門韓劇《Penthouse 上流戰爭》、《偶然發現的一天》爆紅的長腿男神金永大，當兵近況曝光傳出好消息！其所屬經紀公司 Outer Universe 於 9 日對外證實，金永大最近已順利通過陸軍軍樂隊的考核，目前正以軍樂兵身份繼續履行兵役義務。

據悉，金永大是在今年 4 月 20 日以陸軍現役身份低調入伍，在訓練所熬過艱苦的基礎軍事訓練後，於 6 月底通過了軍樂隊選拔考試，獲得最終錄取。



金永大目前服役的陸軍第 12 步兵師團可謂是星光熠熠，因為去年 12 月入伍的人氣男團 NCT 成員道英，目前正以助教的身份在該師團的新兵訓練所服役。兩大男神意外在同個師團聚首，讓不少粉絲驚呼夢幻聯動。



金永大在 2017 年透過網路劇《全知單戀視角 特別篇》正式踏入演藝圈，隨後憑藉酷似姜棟元的帥氣神顏與逆天長腿，在《偶然發現的一天》、《Penthouse 上流戰爭》系列，以及驚悚新劇《親愛的 X》中表現亮眼，成功躍升一線新生代男神。



雖然歐巴目前正經歷「軍白期」，不過經紀公司透露他適應得相當良好。金永大預計將於 2027 年 10 月正式退伍，期待他未來以更成熟、帥氣的面貌回歸大銀幕！

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