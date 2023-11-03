熟悉的孔太星（孔泰成）？《白晝之月》金永大繼《流星》再扮機車頂級明星！

由《流星》金永大、《模範的士》（模範計程車）表藝珍主演的全新韓劇《白晝之月》已在本週首播，看完首播的你，有沒有什麼熟悉感呢？

金永大先是演出1500年前新羅將軍「道河」，再演現代大明星「韓俊午」。道河氣勢凜然、驍勇善戰，韓俊午貴為頂級明星卻很機車（難搞），在女朋友面前倒很順從，韓俊午一角讓人忍不住連想《流星》裡的孔太星（孔泰成）。



兩位鼎鼎大名的演員，韓俊午總嫌麻煩，會在拍攝現場直接表現不耐，根本不怕傳出負面新聞，孔太星則是私下龜毛，尤其愛找經紀公司宣傳組長吳寒星（李聖經飾）麻煩，表現出來都有些中二（幼稚）氣息。而他們談戀愛也很相似，韓俊午在女友鄭伊瑟（鄭信惠飾）面前是小男人，愛撒嬌又黏人，孔太星和吳寒星談起戀愛也是變成小狗狗，一日不見如隔三秋。金永大在兩這兩個角色上也都有活潑逗趣的表情，令人深刻。



實際問問金永大兩個角色的差異，他在《白晝之月》製作發表會上回答：「《流星》的孔太星是比較大眾化、有明星氣質，韓俊午怎麼看都是小混混。」金永大直接明瞭的形容他們一個成熟一個不懂事，引發現場笑聲。他還說韓俊午演起來比較輕鬆，比較生動靈活，但撇清和現實的自己不一樣，自己和頂級明星也有段差距。



然而，韓俊午只出現短短一集，因為他死了，道河靠著他的屍體「借屍還魂」，把他變成了另個樣子！原本的韓俊午是不開心便會直接發脾氣的類型，而道河是用冷冰冰的語氣威嚇人，本來已經習慣韓俊午鬧脾氣的經紀人鄭允濟（金東英 飾），都被嚇得瑟瑟發抖！



按照目前的劇情發展，道河會接演史劇（古裝劇），用自己本身的「史劇語氣」充分發揮，不過他重生的最終目的還是要向韓麗塔（現姜映花，表藝珍飾）復仇，他下得了手嗎？他代替韓俊午生活，韓俊午這位大明星的生活還會有什麼變化？得繼續看下去啦！



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