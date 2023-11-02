181次9.6公升，這個數字驚呆眾人！劉亞仁心態扭曲，不光自己吸，還威脅教唆他人

劉亞仁涉毒案仍在調查中，新情況震驚了所有人。

韓媒《文化日報》獨家報導了劉亞仁的公訴狀，上面寫著除了經常吸食毒品外，還涉嫌教唆他人毀滅證據、詐騙、違反醫療法、教唆他人吸食大麻等多項罪名，劉亞仁已經於10月19日被不拘留起訴。

劉亞仁從2020年9月開始，近2年的的時間在14間醫院裡假借美容微整形注射了異丙酚達181次，總計9.6公升，相當於六個1.5公升的牛奶容量！同時涉及咪達唑侖（Midazolam）567毫克、K粉10.7毫升、瑞馬唑侖（Remimazolam）200毫克等藥物，並44次利用他人名義非法獲得兩種共1150餘顆安眠藥的處方。



此外，韓媒還報導劉亞仁為掩蓋自身吸毒行為，做出威脅他人的行徑，不擇手段地通過短訊狡猾地警告他人「別相信警察」，企圖扭轉局勢。 今年1月，劉亞仁在美國被YouTuber A某目擊到與友人吸食大麻，為了避免自己被曝光，他竟然企圖勸說對方：「你也該吸了」、「深深地吸」。



而劉亞仁正處於調查期間的今年8月初，他又給和他一起接受警方調查的YouTuber B某傳送威脅簡訊，稱：「你以為你會無嫌疑，等判決結束就能回歸YouTuber生活，那你就大錯特錯了，你的臉已經被眾人熟知，我在拘留審查期間沒有說我們一起吸毒，希望你考慮一下我所不知道的事實。 」

隨著案件的深入，劉亞仁不為人知的一面逐漸被挖出，其手段之狠毒和心態之扭曲令人不寒而慄。

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