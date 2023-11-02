《歡迎來到三達里》預告爆笑登場！池昌旭＆申惠善時隔多年重逢，一見面就拿海帶扔對方

JTBC新劇《歡迎來到三達里》由池昌旭、申惠善主演，講述離開故鄉如同飛龍升天般的「趙三達」某天失去所有並跌到谷底後，再次回到故鄉取暖，也遇見了努力珍惜並守護著這個小村的「趙容弼」。

公開的首版預告中，趙三達（申惠善 飾）突然回到三達里的故事開始，「老鷹五兄弟」到處傳開這驚人的消息，海女們也因爲這消息吵吵鬧鬧。趙三達回來就讓原本如此平和的整個小區變得熱鬧非凡，看來她真的不是普通的人物 XD



但是越是這樣，作爲當事人的趙三達越感到困惑，她從小就以離開島嶼前往陸地爲目標，但當她終於實現夢想時，並下定決心不再回來。但...這樣的她回到三達里，意味著她身邊發生一些不好的事情，一直忙於躲避人們的趙三達說：「我回來這裡是秘密啊！」



為了躲避拼命尋找自己的趙容弼（池昌旭 飾），她躲在垃圾堆後面、用帽子遮住臉，盡可能的不被發現。但...最終還是以邋遢的打扮和趙容弼重逢，他們的重逢中沒有「哀切」或「依戀」二字。只有各種吵吵鬧鬧，兩人互仍海帶、趙容弼甚至還掉進海裡。



製作組表示：「這容弼和三達無法預測、亂哄哄的歷史將給觀眾們帶來心動和大笑，希望大家多多期待和支持《歡迎來到三達里》。」該劇由《山茶花開時》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》的導演車榮勳執導，《Go Back夫婦》、《Hi Bye, Mama!》的編劇權慧珠執筆，將在12月2日播出。

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