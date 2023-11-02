韩系实力歌手文钟业确定11月26日台北粉丝签名会！

2023最火音乐赛制节目「PEAK TIME」，号召集结已出道男团为名进行一较高下，自播出至今话题依旧未停，随著名次确认，各个团体纷纷展开新的旅程之际，其中最受注目的一团，莫过於就是前B.A.P成员文钟业加入的「TEAM 24：00」

有著扎实实力与人气，让文钟业总是受到粉丝关注，看到他成功站上舞台，粉丝无不感动与肯定他的努力，让他更有信心在音乐这块领域上尽情发挥，暌违两年之余，文钟业终於於10月30日推出个人第二张迷你专辑「SOME」，并订於11月26日（日）下午两点，将首次以个人之姿，举办「MOON JONG UP THE 2ND MINI ALBUM [SOME : FANSIGN EVENT] IN TAIPEI 」粉丝签名会，不但要亲自近距离与大家互动外，贴心的他还祭出包括亲签专辑、特典小卡、特典礼物、亲签拍立得或一对一合照等超豪华福利献给支持的粉丝！



收到莫大鼓励，文钟业感念一路以来粉丝的不离不弃，因此「SOME」这张专辑堪称是他呕心之作，收录五首歌「Stuck」、「X.O.X」、「Common（韩文版及英文版）与「Fine」，每首歌无不亲力亲为，坚持与团队做到最好，根本就是用正规专辑在企划制作，文钟业感激的说：「能够透过我的第二张『SOME』迷你专辑与粉丝见面，并介绍我的音乐与理念，让我真的非常开心！此时此刻的我相当激动！」。随著作品推出，文钟业也排满各式宣传行程，虽然工作紧凑，但文钟业却要粉丝不要担心，他会将自己调整到最好，用最佳的状态与大家见面。





不光祭出超豪华福利，亲自与粉丝互动外，文钟业也将在当天签名会上，首次在台献唱「SOME」迷你专辑中的新歌，将最棒的舞台呈献给大家，文钟业说：「希望你们能喜欢我的『SOME』作品，我们11月26日见！请你们一定都要来现场喔！」。韩系实力派歌手文钟业「MOON JONG UP THE 2ND MINI ALBUM [SOME : FANSIGN EVENT] IN TAIPEI 」粉丝签名会，启售日为11月4日（三）下午一点至11月月20日（一）下午一点止，在「远大网站」系统贩售，每张台北限定活动特典专辑定价NT.650元整，并享有亲签专辑、特典小卡、有机会抽取特典礼物、亲笔签名拍立得、一对一合照或参加访台粉丝签名会等超丰富福利！更多活动详情，请上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉丝团：https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG：https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查询。



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