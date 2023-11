韩系实力歌手文钟业确定11月26日台北粉丝签名会！

2023最火音乐赛制节目「PEAK TIME」,号召集结已出道男团为名进行一较高下,自播出至今话题依旧未停,随著名次确认,各个团体纷纷展开新的旅程之际,其中最受注目的一团,莫过於就是前B.A.P成员文钟业加入的「TEAM 24:00」

有著扎实实力与人气,让文钟业总是受到粉丝关注,看到他成功站上舞台,粉丝无不感动与肯定他的努力,让他更有信心在音乐这块领域上尽情发挥,暌违两年之余,文钟业终於於10月30日推出个人第二张迷你专辑「SOME」,并订於11月26日(日)下午两点,将首次以个人之姿,举办「MOON JONG UP THE 2ND MINI ALBUM [SOME : FANSIGN EVENT] IN TAIPEI 」粉丝签名会,不但要亲自近距离与大家互动外,贴心的他还祭出包括亲签专辑、特典小卡、特典礼物、亲签拍立得或一对一合照等超豪华福利献给支持的粉丝!



收到莫大鼓励,文钟业感念一路以来粉丝的不离不弃,因此「SOME」这张专辑堪称是他呕心之作,收录五首歌「Stuck」、「X.O.X」、「Common(韩文版及英文版)与「Fine」,每首歌无不亲力亲为,坚持与团队做到最好,根本就是用正规专辑在企划制作,文钟业感激的说:「能够透过我的第二张『SOME』迷你专辑与粉丝见面,并介绍我的音乐与理念,让我真的非常开心!此时此刻的我相当激动!」。随著作品推出,文钟业也排满各式宣传行程,虽然工作紧凑,但文钟业却要粉丝不要担心,他会将自己调整到最好,用最佳的状态与大家见面。





不光祭出超豪华福利,亲自与粉丝互动外,文钟业也将在当天签名会上,首次在台献唱「SOME」迷你专辑中的新歌,将最棒的舞台呈献给大家,文钟业说:「希望你们能喜欢我的『SOME』作品,我们11月26日见!请你们一定都要来现场喔!」。韩系实力派歌手文钟业「MOON JONG UP THE 2ND MINI ALBUM [SOME : FANSIGN EVENT] IN TAIPEI 」粉丝签名会,启售日为11月4日(三)下午一点至11月月20日(一)下午一点止,在「远大网站」系统贩售,每张台北限定活动特典专辑定价NT.650元整,并享有亲签专辑、特典小卡、有机会抽取特典礼物、亲笔签名拍立得、一对一合照或参加访台粉丝签名会等超丰富福利!更多活动详情,请上SHOW OFFICE ENTERTAINMENT.CO.LTD官方粉丝团:https://www.facebook.com/SHOWOffice2023/ 或官方IG:https://www.instagram.com/showoffice2023/ 查询。



