DKZ成員宰燦12月9日舉辦個人巡迴粉絲見面會

DKZ在子分隊NINE to SIX(鐘亨、珉奎) 結束台北場SHOWCASE後, 再度宣佈所屬成員之一宰燦也將首度來台。

宰燦於12月09日晚間18:00在台北Legacy Max舉辦 "JAECHAN FANMEETING TOUR [BEYOND THE UNIVERSE] in TAIPEI"個人見面會,見面會門票將在11月04日中午12點在kktix開賣,粉絲們一定要把握這次近距離接觸的機會。

在綜藝、電視劇、DJ等多方面活躍的宰燦,自2019年以團體DKZ出道,因2022年出演了BL劇《語意錯誤》獲得高人氣, 更席捲了韓國第一屆青龍系列大賞拿下人氣獎,在2023年宰燦更獲得TIRTIR人氣明星賞、OST人氣賞兩項人氣獎,為本屆獲得最多獎項的藝人。今年也在9月份推出首張個人迷你專輯《JCFACTORY》作為SOLO歌手正式出道。

《JCFACTORY》這張專輯除了主打歌《Hello》之外,還包括《Oh Girl》、《MAYB》、《Replay》、《時間 (Time)》共5首歌曲,也是宰燦首度個人參與了整張專輯的詞曲創作以及《Replay》的後期編曲製作,實屬全方位才能的藝人。 宰燦在這次舉辦個人見面會中,除了提供現場專輯親簽、全場近距離擊掌,也準備了合照及許多可以與粉絲們有機會近距離接觸之外,演出當天宰燦也將會分享《JCFACTORY》這張專輯作品及帶來許多精心準備的魅力舞台及豐富的演出內容,粉絲們在期待已久的日子裡,終於可以與宰燦首次在台一起渡過愉快又幸福的時光!

千萬別錯過如此難得的機會!相關活動訊息請隨時關注『Willmusic 微音樂』 主辦官方臉書。

【演出情報】 "JAECHAN FANMEETING TOUR [BEYOND THE UNIVERSE] in TAIPEI"

活動日期 ⎪ 2023年12月9日(六)

演出時間 ⎪ 18:00(實際演出時間依現場實際情況而定)

演出地點 ⎪ 信義劇場 Legacy MAX 台北新光三越A11 6F

場地地址 ⎪ 台北市信義區松壽路11號6F

售票系統 ⎪ KKTIX網站

售票網站 ⎪ KKTIX系統網站架設中 (購票採用實名制)

啟售時間 ⎪2023年11月04日(六)中午12 :00

演出票價 及 粉絲福利⎪ 詳細資訊將另行公布

主辦單位 ⎪ Willmusic 微音樂 (主辦單位擁有變更或終止活動的權利)。

韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞