是《她的日與夜》！鄭恩地與崔振赫等受邀李姃垠《我的殭屍女兒》特映又大呼前輩可愛～

去年下半年熱門韓劇之一，《她的日與夜》主演近日再聚啦！鄭恩地、崔振赫、金雅永等人都受邀李姃垠《我和我的殭屍女兒》VIP特映會。

由曹政奭、李姃垠、曹汝貞等主演的電影《我和我的殭屍女兒》（調教我的喪屍女兒），日前舉行了VIP特映會。和李姃垠去年合作戲劇《她的日與夜》的演員鄭恩地、崔振赫、金雅永，以及場記等工作人員，都受邀特映會，其中總是說李姃垠很可愛，曾說「想把李姃垠做成鑰匙圈隨身攜帶」的鄭恩地，特別和李姃垠合照且再次喊她「可愛」！



「很高興見到大家，日夜團隊」、「愛聳（電影裡的貓）和李姃垠前輩真的很可愛，不求人（抓耙子）很可怕，要帶上衛生紙ㅜㅜ《我和我的殭屍女兒》看得很有趣」，鄭恩地分享了和崔振赫、金雅永等人的合影，還有和李姃垠單獨合照，不忘貼李姃垠的劇照加上愛心表達喜愛。



▼鄭恩地說的李姃垠很可愛，但不求人很可怕XD



▼電影裡的貓「金愛聳」



崔振赫則是遠拍台上的李姃垠等《我和我的殭屍女兒》主演說：「《我和我的殭屍女兒》真的很有趣，演員和工作人員都辛苦了，做得好！還有我愛的姃垠努娜（讚）。金雅永也是遠拍台上的李姃垠，並轉發鄭恩地的限時動態。



回顧《她的日與夜》，鄭恩地和李姃垠當時飾演同個女主角「李微進」，和崔振赫飾演的「桂志雄」、金雅永飾演的「都可英」都有豐富對手戲，這群演員和工作人員下戲後也變成好朋友，‎曾一同出遊‎，在結局時還包場影院一同收看。



此次因李姃垠新作《我和我的殭屍女兒》，劇組能再進行小聚會，劇迷肯定都很興奮吧！順帶一提《我和我的殭屍女兒》已於昨（30）日在韓正式上映，台灣得待明8月1日，香港8月21日。李姃垠在劇中飾演曹政奭的媽媽、變成殭屍的崔惟理的奶奶，電影改編自同名網路漫畫。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞