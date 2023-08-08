DKZ庚潤因家族信仰攝理教遭抨擊，暫停活動5個月後決定退出DKZ並入伍

Netflix韓國紀錄片《以神之名：信仰的背叛》播出後，不止韓國國內，國際間也引發對韓國邪教的強烈反彈，和邪教創辦人相關的產業如新娜拉唱片等等均被抵制，男團DKB成員庚潤家裡的事業也涉及而受到大眾批判，最新消息庚潤宣布退團。

事情就從庚潤父母經營的咖啡廳，被發現是紀錄片中其中一個邪教「攝理教」（JMS）的據點開始，而經紀公司Dongyo娛樂的回應是庚潤完全不知道自己信仰的教會異於一般教會，並表示庚潤父母經營的咖啡店已立即停業、其與家人已脫離教會再無相干。不過事後有網友揪出庚潤一些舉動明明就透露和攝理教有密切關聯，庚潤父母的咖啡廳也經常在做祈禱儀式與播放聖歌，懷疑庚潤和經紀公司說謊且推卸責任。後續更有粉絲爆料在咖啡廳被庚潤母親勸說而進了教會，在看了紀錄片後，對於庚潤母親及其他教徒這些日子給的溫暖感到混亂與煎熬。



有人認為攝理教很可能就是利用像庚潤這樣的偶像傳教，庚潤的名氣確實也吸引了人入教，所以要求他退團甚至退出演藝圈別再當名人；當然也有人覺得他同是被害者，畢竟父母無法選擇，何況是從小就被父母帶進教會。爭議不斷的情況下，庚潤在事件爆發一個多月後便由經紀公司宣布因罹患焦慮症而暫停活動，又過了將近半年，昨（7）日經紀公司宣布其退出DKZ並入伍。



*相關報導：‎《以神之名》播出後引爆討論！男團DKZ成員庚潤父母親人為攝理教，官方火速澄清：已退教並脫離／

‎男團DKZ庚潤因「父母曾是攝理教徒事件」患上焦慮症和社交恐懼，公司宣佈讓他暫停演藝活動進行休養

Dongyo娛樂聲明庚潤健康好轉後，和公司進行了活動方向討論，結論是結束DKZ的活動（意即退出DKZ），並計畫在今年之內入伍服兵役，庚潤同時透過親筆手寫信向粉絲宣布退出消息，除了向失望的粉絲道歉、向擔心自己的粉絲道謝之外，表示自己在這5個月以來想了很多，「為了我珍惜的所有人，最好的選擇是什麼，在經過深思熟慮後，得到了要送走DKZ庚潤的結論」並說考慮到剩下的成員，並不會後悔自己的選擇，望粉絲支持。



JMS 논란있던 DKZ 경윤 탈퇴한대 pic.twitter.com/DLIn3Xayuq — 뽀송이 (@BBOSONGEEEEE) August 7, 2023

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞