韓國男團DKZ小分隊NINE to SIX(鐘亨，珉奎) 將於10/1中秋假期首度來臺舉辦SHOWCASE

DKZ的成員鐘亨及珉奎以小分隊NINE to SIX身份在2023年5月31日正式出道，並發行了《GOOD TO YOU》單曲專輯。擁有唱功及舞蹈實力的鐘亨及珉奎在單曲專輯主打曲“Don't Call Me”，不僅在歌曲上替職場人表達出心聲，也搭配了相當有趣及洗腦的肢體動作， 是最近一首足以詮釋職場人在下班前想吐露心聲的代表曲。

8月份將在臺中出演韓國音樂劇-三劍客男主角之一的珉奎，與NINE to SIX成員鐘亨再度為粉絲們帶來好消息，NINE to SIX(鐘亨，珉奎)將於2023年10月1日下午5點在臺北市花漾HANA展演空間舉辦《NINE to SIX "GOOD TO YOU" SHOWCASE TOUR in TAIPEI》 SHOWCASE，門票將於9月2日上午12點於KKTIX售票系統開賣。



NINE to SIX(鐘亨，珉奎)首次舉辦活動不僅將會和粉絲們分享《GOOD TO YOU》單曲專輯作品之外，同時也希望能跟粉絲有近距離的接觸，超級寵粉的帶來擊掌(不分區）、現場專輯親簽、合照等等近距離接觸，完全給足了滿滿的福利，相關活動訊息請隨時關注『WillMusic 微音樂』 主辦官方臉書。





[演出情報]

■活動名稱：NINE to SIX ”GOOD TO YOU“ SHOWCASE TOUR in TAIPEI

■演出日期:2023年10月1日(星期日)

■入場時間:16:00（根據現場實際情況決定）

■演出時間:17:00（根據現場實際情況決定）

■演出場所:臺北花漾Hana展示空間 10F

■預售方法:KKTIX網站/FamiTicket和FamiPort（購票採用實名制。）

■購票網站: https://willmusic.kktix.cc/events/613e6dcf

■活動門票:NTD $3,980/$2,880

■售票時間:2023年9月2日(週六)中午12點(台北當地時間)

■主辦單位:微樂客Will Music LTD。

(主辦單位擁有變更或終止活動的權利)。

■ 福利內容

- 擊掌:全席

- 簽名海報:50張抽籤

- 團體照:100人抽籤/10人一組

- 簽名拍立得照片:30人抽籤（30張）

- 專輯簽名會:抽選300人(Showcase粉絲福利結束後將舉行專輯簽名會。 / 入場前要現場購買專輯。 )

福利注意事項:

1.9/21(週四)23:00前購買有效門票纔有抽籤資格。

2. 粉絲福利的簽名海報、和粉絲們合影、簽名拍立得照片等不能同時重複中獎。

3. 中獎結果將在9/22(週五)14:00公佈抽籤結果。

4.**專輯簽名會中獎的持票人必須在當天購買活動現場銷售的專輯後方可入場。 在現場購買的每張專輯都會隨機贈送一張特別照片卡。

5. Showcase結束後舉行的專輯簽名會詳細入場條件動線及入場資格將會整理後並公佈。

6. 本次活動的福利程序順序根據藝人現狀和政府防疫政策，採用滾動方式進行調整。

7. 主辦單位有權變更或者終止活動。

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