韓星爭相翻唱《Kpop獵魔女團》金曲〈Golden〉！女歌手衝破鼓膜、男歌手狂飈海豚音，網笑稱「參戰勇士大集結」

Netflix動畫電影《Kpop獵魔女團》上線以來話題度居高不下，其中由虛構女團HUNTR/X演唱的歌曲〈Golden〉（燦金）憑藉高昂的情緒和高難度的唱腔，成為眾多實力派韓星的翻唱熱門。

電影中的〈Golden〉是女團HUNTR/X創作並在頒獎典禮上表演的新單曲，以金色的服飾和舞台表達對於和解與團結的祈願，旋律恢弘大氣，高音展現出富有震撼人心的爆發力。 原版歌曲由三位歌手EJAE、Audrey Nuna、Rei Ami演唱，其中EJAE同時擔任作曲和編曲，也貢獻了歌曲中最為精彩的高音部份。



女團Apink成員鄭恩地兩次在直播中翻唱〈Golden〉，因為第一次對歌詞不熟只唱了一小段，應粉絲要求演唱了完整版！即便坐著也能輕鬆飆高音，不愧是主唱大人！



女團SISTAR出身的歌手韶宥則把這首歌變成自己的風格，慢板節拍展現出更加細膩的情緒遞進層次：



IVE隊長安俞真的版本也讓很多人眼前一亮，不少人認為這首歌跟2023年IVE發行的《I AM》風格相似，安俞真同樣擔任高音，音色也與〈Golden〉十分適配：



Girl's Day珉娥的翻唱也相當有厚度和感染力，一聽就是主唱的實力：



SM初代女團S.E.S成員BADA更是寶刀未老、強到可怕，網友打趣道：「祖先來整頓紀律了」「BADA：我那個年代，魂門崩壞這種事想都沒想過」「真正的C位獵人」「從1997年至今的魂門守衛者」。



女團NMIXX成員Lily單靠手機收音和練習生混響這樣簡樸的條件，依然給出令人驚艷的表現：



實力唱將昭享（另譯：金素香）擁有驚人的廣闊音域和熟稔唱功，素有「韓國的瑪麗亞·凱莉」之稱，演唱〈Golden〉這樣高的歌曲也十分輕鬆，甚至加入大量和音、 轉音炫技，聽完有一種天靈蓋都通透的感覺：



歌手孫勝妍曾獲《韓國好聲音》亞軍，翻唱〈Golden〉兼具爆發力與情緒感染力，造型也像從動畫裡走出來一樣：



這首歌對於女生來說已經很高，可怕的是男歌手們竟也不約而同選擇了原Key翻唱！Super Junior厲旭的翻唱展現出極為優秀的頭腔共鳴，超高音域仍有明亮優美的音色表現，確實有「恰信一搜」的實力：



混聲組合Urban Zakapa的主唱權純一，除了遊刃有餘的唱功本身，左手的表現力也獲得矚目，粉絲笑稱「如果拿著鈴鐺大概可以請神上身」XD



爆肌（重點誤）音樂人Maktub大概是歷代最高key的翻唱，最後四個高八度直接啟動海豚音（哨音），鬼魔應該不到一秒就被超度了吧：



二人組和努喇鳥（Norazo）前成員、目前在雙人樂團「20世紀少年」活動的主唱李赫也加入翻唱，貢獻了獨一份的搖滾唱腔，被大量網友敲碗完整版！



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