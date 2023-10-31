區別對待《Running Man》，在海報裡脫上衣卻在「RM」裡穿那麼多？金鍾國：都是有原因的

肌肉猛男金鍾國似乎從來沒在《Running Man》上脱掉衣服秀肌肉？

作為健身達人的金鍾國，他一直都是《Running Man》中的強者，每一次追擊賽中都實力碾壓其他嘉賓。而他也在作為常住嘉賓的《我家的熊孩子》中展現過自己去健身房鍛鍊的片段，大秀滿身肌肉的健碩身材。 只是有觀眾發現他好像從來沒在《Running Man》中裸露過上半身，這到底是怎麼回事？

日前播出的最新一期《Running Man》中金鍾國就做出了回答。節目中眾人首先提及了各自的近況，聽到金鍾國最近拍攝了海報之後大家都表現出了極大的好奇心，海報中的金鍾國因為脫掉了上衣而一度引爆熱議。

金鍾國透露事先並未被告知要脫掉上衣，自己也完全沒準備好，根本沒打算露，但攝影師希望他能夠露一點點，在工作人員一片片「喔」聲中金鍾國逐漸「失去自我」，慢慢越露越多，最後變成了上半身真空上陣。聽完金鍾國的解釋之後，「RM」成員們調侃道：「都到這份上了應該全脫掉啊。」金鍾國急忙回應：「其實照片裡只露了一點點。」



池錫辰吐槽金鍾國為什麼不在《Running Man》中脫衣服，「指責」他區別對待《Running Man》，聽得金鍾國立即解釋：「這裡氛圍不對，這裡是活潑、美好、善良的氛圍。」 眾人聽完之後反駁：「我們什麼時候是活潑、美好、善良的人了？ 這裡全是欺詐、嫉妒、背叛和暗鬥啊。」 精準拿捏《Running Man》的節目定位。

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