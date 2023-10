DKZ成员宰灿12月9日举办个人巡回粉丝见面会

DKZ在子分队NINE to SIX(钟亨、珉奎) 结束台北场SHOWCASE后, 再度宣布所属成员之一宰灿也将首度来台。

宰灿於12月09日晚间18:00在台北Legacy Max举办 "JAECHAN FANMEETING TOUR [BEYOND THE UNIVERSE] in TAIPEI"个人见面会,见面会门票将在11月04日中午12点在kktix开卖,粉丝们一定要把握这次近距离接触的机会。

在综艺、电视剧、DJ等多方面活跃的宰灿,自2019年以团体DKZ出道,因2022年出演了BL剧《语意错误》获得高人气, 更席卷了韩国第一届青龙系列大赏拿下人气奖,在2023年宰灿更获得TIRTIR人气明星赏、OST人气赏两项人气奖,为本届获得最多奖项的艺人。今年也在9月份推出首张个人迷你专辑《JCFACTORY》作为SOLO歌手正式出道。

《JCFACTORY》这张专辑除了主打歌《Hello》之外,还包括《Oh Girl》、《MAYB》、《Replay》、《时间 (Time)》共5首歌曲,也是宰灿首度个人参与了整张专辑的词曲创作以及《Replay》的后期编曲制作,实属全方位才能的艺人。 宰灿在这次举办个人见面会中,除了提供现场专辑亲签、全场近距离击掌,也准备了合照及许多可以与粉丝们有机会近距离接触之外,演出当天宰灿也将会分享《JCFACTORY》这张专辑作品及带来许多精心准备的魅力舞台及丰富的演出内容,粉丝们在期待已久的日子里,终於可以与宰灿首次在台一起渡过愉快又幸福的时光!

千万别错过如此难得的机会!相关活动讯息请随时关注『Willmusic 微音乐』 主办官方脸书。

【演出情报】 "JAECHAN FANMEETING TOUR [BEYOND THE UNIVERSE] in TAIPEI"

活动日期 ⎪ 2023年12月9日(六)

演出时间 ⎪ 18:00(实际演出时间依现场实际情况而定)

演出地点 ⎪ 信义剧场 Legacy MAX 台北新光三越A11 6F

场地地址 ⎪ 台北市信义区松寿路11号6F

售票系统 ⎪ KKTIX网站

售票网站 ⎪ KKTIX系统网站架设中 (购票采用实名制)

启售时间 ⎪2023年11月04日(六)中午12 :00

演出票价 及 粉丝福利⎪ 详细资讯将另行公布

主办单位 ⎪ Willmusic 微音乐 (主办单位拥有变更或终止活动的权利)。

