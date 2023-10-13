Apink前成員洪瑜暻明日當新娘！好姐妹鄭恩地大力祝福：妹妹要好好生活♥

Panda甚至K-POP圈許多粉絲都記得曾有那麼一個偶像，她是Apink前成員洪瑜暻，2011年與朴初瓏、尹普美、鄭恩地、孫娜恩、金南珠與吳夏榮一同以「Apink」之名出道，可惜2013年便退出。

洪瑜暻退出Apink，經紀公司A Cube娛樂官方說法是洪璟瑜決定以學業為重，但後續其父出面替女兒喊抱不平，說她是被迫退團，也要求公司讓洪瑜暻回到Apink。不過，洪瑜暻最後還是沒有回歸，改將重心放在學業，走上了服裝設計師之路，成果也很亮眼。



2021年，洪瑜暻罕見接受採訪，時隔8年首度公開提及Apink，表示一直以來都很珍惜這個名字，就算能重新出道她也拒絕了，只因想守護「Apink」。據悉，洪瑜暻和Apink成員這些年來還是維持聯繫，和鄭恩地更是情同姐妹，好感情不曾生變。



昨晚（12日），洪瑜暻突然宣布自己將在本週六，也就是明（14）日結婚，手寫信中表示時間雖然很短，但遇到了總給自己信心、想一輩子在一起的人，請大家祝福她的新開始，她也會好好照顧自己、好好生活。她也發布了一系列個人婚紗照，分享身為新娘的喜悅。



而這兩篇文章底下都有鄭恩地留言，留言「結婚後更常見面吧♥」（洪瑜暻應好）、「好漂亮ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ」，鄭恩地更在限時動態發布兩人合照寫下：「我妹妹要好好生活♥ㅠㅠㅠ♥」，洪瑜暻轉發，但遺憾的說：「姐姐不能來最可惜……」



年29歲的洪瑜暻即將結婚，讓粉絲感嘆光陰似箭，也祝福洪瑜暻要邁入下個人生階段，她與鄭恩地的好感情能維持至今更是令人羨慕呢！

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