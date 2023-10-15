終於等到「狗狗CP」朴寶英＆朴炯植客串《大力女子姜南順》！這熟悉的開場，婚後生活依舊超甜～♥

《大力女子姜南順》在14日播出第3集，萬眾期待的「狗狗CP」終於登場啦！

安敏赫（朴炯植 飾）像黑騎士一樣出現在接受警察調查的都奉順（朴寶英 飾）面前，這登場姿勢跟之前一模一樣呀！安敏赫：「妳沒事吧？有沒有受傷？」一邊介紹自己是都奉順的丈夫、一邊幫他辯護。



都奉順還一直跟警察強調絕對不打無辜的人，這時...吉中干（金海淑 飾）走進來看到對方的傷勢：「哇～這完全就是出自我們家族成員的手。」兩人短暫寒暄後，都奉順跟安敏赫介紹：「敏敏～打個招呼吧！這位是我們家族的長輩。」之後夫妻倆要對方用手寫筆錄，安敏赫說得趕快解決，因為要回去顧小孩，甚至還在所有人面前稱讚老婆今天特別漂亮，讓人嘴角不自覺上揚啊 XD



雖然「狗狗CP」登場的時間並不長，但這是兩人時隔6年再次合體，讓不少劇迷都直呼：「怎麼還是這麼可愛」、「我的狗狗CP～還是好甜」、「能不能再合作一部劇」、「想在重溫一次《都奉順》了」、「6年了～還是一樣超可愛」等等。



而這集開播之前，他們都在IG更新合照，以燦爛的微笑和V手勢，展現可愛的化學反應，不知道後面的劇情，有沒有機會再次看到「狗狗CP」出現呢！



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