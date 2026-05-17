Apink成員齊聚尹普美婚禮送祝福！退團13年洪瑜暻驚喜現身同框畫面曝光，孫娜恩缺席引發關注

女團 Apink 成員尹普美與知名音樂製作人 Rado 16日下午在首爾 Grand Hyatt Hotel 舉行婚禮，為長達9年的戀情迎來幸福結果。

婚禮由喜劇演員金基利擔任主持人，祝歌則由 Apink 成員，以及 Rado 參與製作的 STAYC、UNCHILD 等團體獻唱，為現場增添滿滿祝福與意義。

當天 SNS 上陸續曝光多段來自親友分享的婚禮現場與新娘休息室畫面。畫面中可見 Apink 成員朴初瓏、鄭恩地、金南珠、吳夏榮以及2013年退團的洪瑜暻一同現身，讓不少人感到驚喜與感動。



不過，2022年退團的孫娜恩則未出席。她先前曾在2024年電視劇《浪漫這一家》完結採訪中表示，自己以粉絲身份持續關注團體，表達對 Apink 的支持與關心，但這次婚禮仍未能現身，也讓期待完整合體的粉絲感到些許遺憾。

婚禮祝歌影片中，Apink 成員合唱〈Love Me More〉的畫面曝光，期間尹普美在舞蹈段落甚至穿著婚紗親自跳起舞步，帶動現場氣氛，新郎 Rado 也在一旁隨節奏微笑應和，畫面相當溫馨。而忙內吳夏榮更被拍到情緒潰堤落淚，展現深厚情誼。

另一方面，兩人其實早在2016年透過 Apink 第三張正規專輯《Pink Revolution》合作結緣，並於2017年開始交往，長跑多年後在去年12月宣布結婚喜訊，也獲得滿滿祝福。尹普美也曾透過粉絲官咖親筆信表示，將與一路陪伴彼此的人共度未來，並承諾未來無論作為 Apink 成員或個人，都會以更成熟、更負責任的態度繼續活動回饋粉絲。



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